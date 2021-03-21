Tasavvuf müziğine rock sound'u

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Bertuğ Cemil, tasavvuf öğelerini modern rock sound'uyla birleştirdiği yeni şarkısı 'Karanlık Sevda' ile müzikseverlerle buluştu. Söz ve ve müziği Bertuğ Cemil'e, düzenlemesi Cengiz Köroğlu ve Alper Benli'ye ait şarkının klibi, Esra Candan yönetmenliğinde, Londra Osterley Park'ta ve Pinner Hill'de bulunan yıkım aşamasındaki bir malikanede 3 günde çekildi.

Bertuğ Cemil, yeni çalışmasını anlatmak için Habertürk'ün sorularını cevapladı.

Uzun bir aradan sonra 'Karanlık Sevda'yı çıkardınız. Nerelerdeydiniz?

'Issız' albümümden sonra 'Kurtar Beni' ve 'Kadın' gibi tekli çalışmalarım oldu aslında ama klasik anlamda müzik piyasamızdan uzak durdum hem üretmek hem yeni taşındığımız İngiltere'ye adapte olmak için. Bir yandan da yeni şarkılar yayınlamak için doğru mecrayı bekledim.

Yaşamınızı Londra'da sürdürüyorsunuz? Pandemi dönemi nedeniyle konserlerden söz edemesek de, Türkiye ve İngiltere müzik piyasasını karşılaştırdığınızda neler söylemek istersiniz?

İngiltere'de daha geniş bir sektör var ama müzisyen sayısı ve dolayısıyla rekabet de daha fazla. Mekanlar açısından bakarsak Türkiye'deki canlı müzik mekanlarının çok daha özenli olduğunu söyleyebiliriz genel anlamda. Her tarzdan müzisyen için fırsatlar var ama arz da aynı oranda fazla, yani keyifli ve zorlu burada müzik dünyası. Bir de bariz bir R&B hakimiyeti olduğunu söylemeliyim.

Yeni şarkınızın arka planında kimler var? Klibinizden de bahsedebilir misiniz?

'Karanlık Sevda'nın söz ve müziği bana, düzenlemesi ise Cengiz Köroğlu ve Alper Benli'ye ait. Sevgili Cengiz aynı zamanda şarkının kayıt ve mix'ini de üstlendi ve bas gitar ve elektro gitarları da o çaldı. Ben vokal dışında 12 telli akustik gitarla kayıtlarda yer aldım. Mastering ise Reha Omayer tarafından Hamburg'da yapıldı. Katkı veren diğer müzisyen dostlarım ise şöyle; Alper Benli - elektronik sesler ve loop'lar, Serhat Ersöz - hammond, Soner Doğanca - davul, Tunç Çakır - perküsyon, Özgür Sevinç - yaylı düzenleme şef Hande Özalan - keman, Bahar Büyükgönenç - 2. keman, Yelda Cansun - viyola ve Suna Yüksel - viyolonsel. Fotoğraf ve klip çekimleri Esra Candan Sağınç tarafından yapıldı. 'Karanlık Sevda' klibini Londra'da Osterley Park'ta ve Pinner Hill Estate'de bulunan yıkım aşamasındaki bir malikanede çektik. Şarkının atmosferine uygun olan görseller elde etmeye çalıştık. Pandeminin tecrit koşullarında keyifli bir çalışma oldu, çekimler üç ayrı günde yapıldı. İnsanın eşiyle çalışması bambaşka bir şey. Zaten görsel konusunda kendisine çok güvenirim, sağ olsun canla başla nefis bir iş çıkardı.

Basın bülteninde, "Hayata dair en anlamlı bulduğu mefhumun sevgi olduğunu düşünen birinin gözünden sevda'ya bakıyoruz 'Karanlık Sevda' şarkısında. Buradaki karanlık o sevdayı bulup bulamama soru işaretinden kaynaklansa da, finalinde ışığı göstermeyi ihmal etmiyor. Vazgeçmeden sevmeli, ısrar ederek sevmeli diyor, koşulsuz, karşılıksız..." diyerek yeni şarkınızdan bahsediyorsunuz. Şarkı tasavvuf ögeleri de taşıyor. Bu felsefeye yakın mısınız?

Evet, yakınım ve olmaya çalışıyorum. Evrensel ölçüde hepimizi bağlayanın sevgi olduğuna inanırım ve bu doğrultuda yaşarım. İçe dönüp kolayca bulabileceğimiz sevgi, bizi tüm varlıkları koşulsuz kabullenmeye götürür kanımca. İşte ona sıkı sıkıya sarılıp üretken ve huzurlu bir yaşam mümkün.



Gazetecilik mezunu olduğunuzu biliyoruz. Müzisyenliğe geçişiniz nasıl oldu?

Aslında henüz okurken dolu dolu devam eden bir müzik yaşantım vardı. Dolayısıyla gazetecilik okuyan diğer arkadaşlarım gibi okul öncesi ve sonrası meslekte arayışlarım olmadı. Müzik hep birinci planda oldu ve böylece ben gazetecilik okumuş "alaylı" bir müzisyen olarak hayatıma devam ettim. Gazetecilik okuyarak harika şeyler öğrendim ama müzik kendisinden başka bir işle uğraşmama müsaade etmedi...

Pandemi dönemini bir müzisyen gözüyle nasıl değerlendirirsiniz?

Tam bir kaos ve bahtsızlık dönemi oluyor müzisyenler için. Sahneler kapalı, müzik emekçileri çaresiz... Sanatçıların ve sanata emek veren herkesin nasıl sahipsiz olduğu ortaya çıktı bir kez daha maalesef. Burada iki tür yardım oldu, ilki kâr amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından kampanyalar oluşturuldu, ikincisiyse hükümet tarafından sanatla uğraşan işsiz insanlar için meslek kursları açıldı. İlki ne kadar insana ulaştı emin değilim ama en azından bir kısmına merhem olduğunu biliyorum. İkincisi ise pratik bir öneri olmakla beraber birçok insan tarafından mesleklerine ihanet olarak algılandı. Türkiye'deki vahim tabloyu ise üzülerek izliyorum. Tüm müzisyenlere sabır, sağlık ve bir çıkış yolu diliyorum. Bunun dışında herkes için zorluklarla dolu bir dönem oluyor elbette. Hayatta ve sağlıklı kalmaya, bir yandan da ekonomik olarak ayakta durmaya çalışıyor tüm dünya... Elbette kayıplarla da olsa atlatacağız bu dönemi ama hep beraber gördük ki sürdürülebilir değil şu anki dünya düzeni ve değişmek zorunda.

Bugünlerde kimleri dinliyorsunuz?

Çok sevdiğim sanatçıların yeni şarkıları yayınlandı, bu aralar onlarla haşır neşirim. Steve Lukather, Del Amitri, Morcheeba ilk aklıma gelenler... Onların dışında bol Herbie Hanckock bünyeye iyi geliyor.

Müziğe dair önümüzdeki planlarınız neler?

Önümüzdeki iki yıl boyunca her üç ayda bir yeni şarkı yayınlamak ve hepsini kliplendirmek, sonunda da hepsinin yer aldığı bir plak yayınlamak en büyük hedefim. Bu şarkıların bazıları hem Türkçe hem İngilizce olacak. Tabii İngilizce olanları burada da duyurabilirsem ne mutlu bana... Londra'dan sevgiler.