Taşikardi; kalp atışlarının yetişkinlerde 100 atımdan fazla olması halinde ortaya çıkan durumdur. Bu durumun oluşması her zaman kalp rahatsızlıkları nedeniyle meydana gelmemektedir. Bazen yenilen bir yemeğin sindirilememesi bazen de aşırı efor sarf etmek buna neden olabilmektedir. Kalbin hızlı bir şekilde atması toplum içinde çok fazla rastlanan bir durumdur.

Taşikardi meydana geldiğinde görülen belirtiler;

Aşırı yorgunluk,

Kalbin ağızda atıyormuş gibi hissedilmesi,

Gözlerde kararma,

Bayılma,

Nefes darlığı oluşması,

Göğüs kafesinde ağrı oluşumu meydana çıkabilmektedir.

Taşikardi oluşmasının nedenleri;

Meydana gelen rahatsızlık veya nedene bağlı gelişebildiği gibi doğrudan kalp ile ilgili oluşan bir problemle de alakalı olabilmektedir.

Egzersiz yapılırken vücudun kan ve oksijen ihtiyacı çoğaldığından dolayı fizyolojik taşikardi meydana gelebilmektedir.

Oluşan kansızlık, korku, heyecan ve tiroid bezlerinin aşırı çalışması sonucu vücudun kan ve oksijen ihtiyacı artmaktadır. Bu durumda da aynı şekilde fizyolojik taşikardi oluşmasına neden olmaktadır.

Taşikardi oluşumu 30 saniyeden fazla bir süreyle meydana geliyorsa bu durum sürekli taşikardi olarak adlandırılmaktadır. Eğer 30 saniyeden az bir sürede oluşup, sonlanıyorsa süreksiz taşikardi oluşumudur.

Kalp sorunları ile meydana gelen taşikardi oluşumu nöbetler şeklinde gelişmektedir. Bu durum saatlerce veya günlerce devam edebilmektedir. Böyle bir belirti meydana geldiğinde kişi hemen doktora görünmelidir.

Taşikardi oluşumu gözlemlendiğinde mutlaka ihmal edilmeden doktora gidilmelidir. Nedeni belirlenerek ona uygun tedavi yöntemine gidilmektedir. Eğer taşikardi kalp sorunlarından dolayı meydana geliyorsa; hastaneye yatırılarak, tedavisi oluşan soruna uygun şekilde çözümlenmektedir. Kalp dışı nedenlerden dolayı oluşan durumlarda stresten uzak durmak, sigara ve alkol tüketimini azaltmak ve belirlenen ilaçları kullanmak etkili olabilmektedir.