TASS: Türkiye ile Rusya ikinci parti S-400 alımı için anlaşma imzaladı

Türkiye'den S-400 açıklaması 0:00 / 0:00

Reuters

Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan yapılan S-400 tedarikine ilişkin açıklamada "Yeni bir gelişme söz konusu değil. İlk gün yapılan anlaşmaya göre süreç devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

TASS YENİ ANLAŞMA İMZALANDI DEMİŞTİ

Rus haber ajansı TASS, Türkiye ile Rusya ikinci parti S-400 alımı için yeni bir anlaşma imzaladığını öne sürmüştü.

TASS'ın haberine göre, Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi Direktörü Dmitri Şugayev, Türkiye'nin, ikinci parti S-400 hava savunma sisteminin tedariki için bir anlaşma imzalandığını açıklamıştı.

Türkiye ile Rusya 2020 yılında S-400 hava savunma sistemlerinin ilk anlaşmasını imzalamıştı.

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