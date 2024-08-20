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        Haberler Dünya Tatar'dan KKTC'deki turizm sektörünü hedef alan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne tepki | Dış Haberler

        Tatar'dan KKTC'deki turizm sektörünü hedef alan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne tepki

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ülkesindeki turizm sektörünü hedef alan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) tepki göstererek, "Rum Liderliği, turizm sektörümüzü hedef alan düşmanca girişimde bulunuyor." ifadesini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 01:59 Güncelleme: 20.08.2024 - 01:59
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        GKRY'ye tepki
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        KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC'de tatil yapmak isteyen ve daha önceden rezervasyon yaptıran Avrupa Birliği (AB) ve diğer ülke vatandaşlarının geçişlerinin GKRY tarafından yasa dışı şekilde engellediğini belirterek, Rumların tur operatörlerine de şantaj yaptıklarını bildirdi.

        GKRY yönetimine "Bu çağ dışı anlayışa son verin." çağrısı yapan Tatar, "Rum Liderliği"nin, 61 yıldır devam ettirdiği baskıcı ve Kıbrıs Türk halkının temel insan haklarını ihlal eden izolasyon ile zulmüne dayalı siyasetini sürdürdüğünü vurguladı.

        GKRY'nin daha önce de KKTC'den mülk alan üçüncü ülke vatandaşlarını hedef alan uygulamalara imza attığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, şunları kaydetti:

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        "Rum Liderliği, turizm sektörümüzü hedef alan düşmanca girişimde bulunuyor. Rum Liderliği, ekonomimizi çökertmeye yönelik 'abluka siyasetinin' odağına bu kez turizm sektörümüzü koymuştur. Buna göre, ülkemizde tatil yapmak isteyen, AB vatandaşları da dahil olmak üzere, önceden rezervasyon yapmış olan kişilerin geçişini tamamen yasa dışı şekilde engellemeye yönelik adımlar atmaktadır. Rum yönetimi, bu siyasetini ilgili tur operatörlerine şantaj yaparak yürütmektedir. Bu durum, başta Rum Lideri ve dolayısıyla GKRY'nin, Kıbrıs adasının geleceğine dair gerçek niyetini bir kez daha ortaya koymaktadır."

        Tatar, GKRY'nin hem emlak hem de turizm alanında KKTC'yi engelleyici faaliyetlerini yakından takip ettiklerini, hem AB hem de uluslararası kamuoyu nezdinde teşebbüse geçeceklerini aktardı.

        GKRY, KKTC'NİN EMLAK VE TURİZM SEKTÖRLERİNİ HEDEF ALIYOR

        GKRY son zamanlarda KKTC'den mülk alan üçüncü ülke vatandaşlarına yönelik, "Rum mallarını yağma" iddiası ile süreç başlattı.

        Son 6 ayda KKTC'den emlak alan veya emlakçılık yapan 2 İsrail ve 1 Alman vatandaşı GKRY'de gözaltına alınarak mahkemeye çıkarıldı.

        Rum basının geçen hafta, KKTC'deki otel ve turistlere kiralanan evlerin Güney Kıbrıs turizmini olumsuz etkilediğini yazmasının ardından Rum Yönetimi, daha önceden KKTC'den rezervasyon yaptırmış turistlerin Güney Kıbrıs'tan kuzeye geçişlerini engelleme girişiminde bulunduğu gibi tur operatörleri ve rehberlere yönelik te yaptırım tehdidinde bulundu.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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