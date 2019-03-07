Bundan 4 yıl önce Polonyalı girişim sermayesi MCI Group ile yeni bir ortaklık dönemine giren Tatilbudur.com, Türkiye’de online turizm pazarında hedeflerini büyüterek 2019’da Almanya pazarına açılıyor. Yurtdışı planları çerçevesinde Rusya ve Çin pazarlarına da açılmak için planlama yapılıyor.

Tatilbudur.com’un yüzde 63.75’ine sahip olan MCI Group Yönetim Kurulu Başkanı Tomasz Artur Danis, Tatilbudur.com’un her yıl yüzde 50 oranında büyüdüğünü kaydetti.

Özellikle Almanya’da yaşayan Türkleri yerel acentelerle işbirliği yaparak Tatilbudur.com üzerinden Türkiye’ye getirmek istediklerini ifade eden Danis, Rusya’da bulunan online seyahat sistemleriyle de Tatilbudur.com üzerinden rezervasyon alacaklarını söyledi.

ÇİN PAZARINA AÇILMAYI HEDEFLİYOR

Danis, son yıllarda Çin’den gelen turist sayısının iki katına yükseldiğine dikkat çekerek, Çin pazarına girmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Yaptıkları diğer çalışmalar hakkında da bilgiler paylaşan MCI Group Yönetim Kurulu Başkanı Tomasz Artur Danis, bu yıl mobil aplikasyon üzerinde odaklanacaklarını ve müşteri memnuniyetini ön planda tutarak portföylerindeki otellerin kalitesini yüksek tutmaya çalıştıklarını ifade etti. Danis, online ödeme için yeni arayüz çalışması, online satışı arttırmaya ve call center’ı iyileştirme yönelik çalışmalarda da bulunacaklarını belirtti.

500 MİLYON EUROLUK VARLIK YÖNETİYOR

MCI Group, 1999 yılından bu yana faaliyet gösteriyor. Polonya merkezli halka açık girişim sermayesi fonu, 500 milyon euroluk varlık yönetiyor ve 250 milyon euroyu girişim sermayesi olarak değerlendiriyor.

Ağırlıklı olarak, internet ve dijital sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere yatırım yapan MCI Group'un, kurulduğu günden bugüne kadar toplam 60 yatırım yaparak, 30 çıkış gerçekleştirdiğinin bilgisi verildi.

Türkiye’de 6 yıldır var olduklarını atını çizen Danis, “Türkiye’deki ilk yatırımımız olan Indeks’in bir bölümünü sattık. 2'inci yatırımımız olan Tatilbudur.com’daki ortaklığımız yüzde 63.75 ile devam ediyor” dedi.

Tatilbudur.com ortaklık yapısına göre şirketin geri kalan yüzde 20 oranında hissesi İş Girişim Sermayesi’nde, yüzde 16’sı ise kurucu ortaklardan D. Bülent Kuş’ta ve yüzde 0.25’i de 37 Venture Capital’de bulunuyor.