Bundan 4 yıl önce Polonyalı girişim sermayesi MCI Group ile yeni bir ortaklık dönemine giren Tatilbudur.com, Türkiye’de online turizm pazarında hedeflerini büyüterek 2019’da Almanya pazarına açılıyor. Yurtdışı planları çerçevesinde Rusya ve Çin pazarlarına da açılmak için planlama yapılıyor.
Tatilbudur.com’un yüzde 63.75’ine sahip olan MCI Group Yönetim Kurulu Başkanı Tomasz Artur Danis, Tatilbudur.com’un her yıl yüzde 50 oranında büyüdüğünü kaydetti.
Özellikle Almanya’da yaşayan Türkleri yerel acentelerle işbirliği yaparak Tatilbudur.com üzerinden Türkiye’ye getirmek istediklerini ifade eden Danis, Rusya’da bulunan online seyahat sistemleriyle de Tatilbudur.com üzerinden rezervasyon alacaklarını söyledi.
ÇİN PAZARINA AÇILMAYI HEDEFLİYOR
Danis, son yıllarda Çin’den gelen turist sayısının iki katına yükseldiğine dikkat çekerek, Çin pazarına girmeyi hedeflediklerini kaydetti.
Yaptıkları diğer çalışmalar hakkında da bilgiler paylaşan MCI Group Yönetim Kurulu Başkanı Tomasz Artur Danis, bu yıl mobil aplikasyon üzerinde odaklanacaklarını ve müşteri memnuniyetini ön planda tutarak portföylerindeki otellerin kalitesini yüksek tutmaya çalıştıklarını ifade etti. Danis, online ödeme için yeni arayüz çalışması, online satışı arttırmaya ve call center’ı iyileştirme yönelik çalışmalarda da bulunacaklarını belirtti.
500 MİLYON EUROLUK VARLIK YÖNETİYOR
MCI Group, 1999 yılından bu yana faaliyet gösteriyor. Polonya merkezli halka açık girişim sermayesi fonu, 500 milyon euroluk varlık yönetiyor ve 250 milyon euroyu girişim sermayesi olarak değerlendiriyor.
Ağırlıklı olarak, internet ve dijital sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere yatırım yapan MCI Group'un, kurulduğu günden bugüne kadar toplam 60 yatırım yaparak, 30 çıkış gerçekleştirdiğinin bilgisi verildi.
Türkiye’de 6 yıldır var olduklarını atını çizen Danis, “Türkiye’deki ilk yatırımımız olan Indeks’in bir bölümünü sattık. 2'inci yatırımımız olan Tatilbudur.com’daki ortaklığımız yüzde 63.75 ile devam ediyor” dedi.
Tatilbudur.com ortaklık yapısına göre şirketin geri kalan yüzde 20 oranında hissesi İş Girişim Sermayesi’nde, yüzde 16’sı ise kurucu ortaklardan D. Bülent Kuş’ta ve yüzde 0.25’i de 37 Venture Capital’de bulunuyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.