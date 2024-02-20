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        Haberler Yaşam Tatlı kaos: Çocuklar ve evcil hayvanların 15 yaramazlığının fotoğrafı!

        Tatlı kaos: Çocuklar ve evcil hayvanların 15 yaramazlığının fotoğrafı!

        Çocuklar ve sevimli evcil hayvanlar sessizliği seçtikleri zaman bile büyük karmaşalar yaratabilirler. Bu durumları görenler ise bu komik anları paylaşmaktan geri kalmıyor. İşte, sizin için ceza almayan ve tatlılıklarıyla yüzleri güldüren 15 yaramazlığın fotoğrafı!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2024 - 13:00 Güncelleme: 20.02.2024 - 13:00
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        Çocuklar ve hayvan dostlarımız küçük olsalar da bazen büyük karmaşalara yol açabiliyor. Onları yalnız bıraktığımızda bizi şaşkına çevirecek hareketlerde bulunduklarını görebiliriz. İşte, bu tarz anları sosyal medyada paylaşan kişilerin fotoğrafları ve yorumları...

        2

        "6 yaşındaki çocuğumun robot süpürgemize karşı bir çeşit kan davası var."

        3

        "Evden çalışmanın rahat olduğunu biliyorum. Ama bunu bir de arkamdaki mutfak masasına tünemiş "Nefes aldığımı duyabiliyor musun?" diyen çocuğumla deneyin."

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        "Evde olmana sevindim. Sen yokken burada biraz sıkılmıştım."

        5

        "Pahalı mobilyalar almıyor olmamın sebebi."

        6

        "Yeni yürümeye başlayan bir çocuğu 30 saniye yalnız bırakmaktan daha yıkıcı bir şey yoktur."

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        "Oğlum büyük bir karmaşa yarattı. Bu onun 'Anne açıklamama izin ver.' ifadesi."

        8

        "Kızım bir lambaya çarptı ve hemen araçtan inerek olay yerini terk etti. Bu onun ilk vur-kaç olayı!"

        9

        "Kızım 5 dakika sessiz kaldı, bakmaya gittiğimde onu bu halde buldum."

        10

        "Armut koltuklarla neden uğraşmamalısınız? İşte sebebi."

        11

        "Kedime tuvalet eğitimi veriyorum. Sanırım çok iyi öğreniyor."

        12

        "Küçük çocuğum tuvalet kağıtlarımıza banyo yaptırmak istemiş."

        13

        "Oğlum kendi saçlarını kesmiş. Düzeltmeden önce biraz eğlenmek istedim."

        14

        "Sanırım pastasını sevdi."

        Kaynak: Reddit

        Fotoğraf Kaynak: Reddit

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