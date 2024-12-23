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        Haberler Bilgi Yaşam Tatlı patates nasıl yenir, tüketilir? Tatlı patatesin faydaları nelerdir?

        Tatlı patates nasıl yenir, tüketilir? Tatlı patatesin faydaları nelerdir?

        Anavatanı Amerika olan tatlı patatesin tadı tatlı ve baharatlıdır. Turuncu etli bir içeriği bulunur. Yer elması olarak da bilinen tatlı patates, besleyici özellikleriyle öne çıkan bir sebzedir. Tatlı Patates nasıl yenir, tüketilir? Tatlı patatesin faydaları nelerdir? İşte, detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2024 - 13:17 Güncelleme: 23.12.2024 - 13:17
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        Tatlı patates nasıl yenir, tüketilir?
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        Amerika kıtasının yerli halkları için yüzyıllardır önemli bir besin kaynağı olan tatlı patates, lif, A vitamini, C vitamini, B6 vitamini ve potasyum gibi önemli besinler açısından oldukça zengin bir kaynaktır. Tatlı patates nasıl yenir? Tatlı patates nasıl tüketilir? Tatlı patates faydaları nelerdir? Tatlı patates özellikleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.

        Tatlı Patates Nasıl Yenir?

        Kahkahaçiçeğigiller familyasına ait olan tatlı patates, klasik patatese göre daha pahalı olsa da en faydalı sebzeler arasında yer almaktadır. Lezzeti ve şifasıyla adından söz ettiren tatlı patates, ülkemizde geniş bir kullanım alanına sahip değildir. Oysaki yurtdışında tüketimi oldukça yaygındır. Klasik patatesle görünüm ve tat bakımından ayrılmaktadır. Klasik patatesten daha sağlıklı karbonhidrat içerir. Glisemik endeksi düşüktür ve uzun süre tok tutar. Tatlı patatesle ilgili en merak edilen soruların başında nasıl yenileceği gelmektedir. İşte, tatlı patatesin alternatif tüketim yolları:

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        Tatlı patatesi klasik patates gibi haşlayarak, kızartarak, fırınlayarak, püre haline getirerek tüketebilirsiniz. İnce ince dilimleyip baharatlarla taçlandırarak fırında kızartabilirsiniz. Dilerseniz içerisine et, peynir gibi malzemeler ekleyerek kumpir de yapabilirsiniz. Hafif tatlı bir tada sahip olduğundan dolayı tart yapımında da tercih edilebilir. Püre kıvamına getirilerek sütlü tatlılarınıza eşlik edebilir. Tavuk, et, balık gibi birçok ana yemeğin yanında da tercih edilebilir.

        Tatlı Patates Nasıl Tüketilir?

        Ülkemizde fazla bilinmeyen ancak lezzetiyle kendine hayran bırakan tatlı patates, görünüm ve lezzet itibariyle bal kabağı ile patates arasında bir yerdedir. Bu sebeple hem tatlı hem de tuzlu tariflerde kullanılabilir. Güney ve Orta Amerika'da yetiştirilen tatlı patatesi yerel üreticilerde, büyük marketlerde ve online satış mağazalarında bulabilirsiniz. Tatlı patates yemeklerin içerisinde, salatalarda kullanılabilir. Közleme, püre, kızartma, fırınlama ve haşlama yöntemleriyle pişirilebilir. Dilerseniz tatlı patatesten tatlı bir kumpir de yapabilirsiniz. Tatlı patates, tart yapımında tercih edilen malzemelerden biridir. Ayrıca püre haline getirerek sütlü tatlıların eşlikçisi olarak tüketilebilir.

        Tatlı Patates Faydaları Nelerdir?

        Akılları kurcalayan soruların başında tatlı patatesin klasik patatesle aynı besin değerlerine ya da faydalarına sahip olup olmadığı gelmektedir. Her ikisi de yumrulu kök sebzelerdir, ancak birbirlerinden görünüm ve tat itibariyle ayrılmaktadır. Farklı bitki ailelerinden gelirler, farklı besinler sunarlar ve kan şekerinizi farklı şekilde etkilerler. Faydalarıyla şifa kaynağı olan tatlı patatesin faydaları ise şu şekildedir:

        • Lif açısından zengindir. İçerisinde A, B, B6 ve C vitamini bulunur.
        • Glisemik indeksi düşüktür ve uzun süre tokluk hissi sağlar.
        • Fosfor, lif, bakır, potasyum ve manganez bakımından oldukça zengindir.
        • Prostat ve cilt kanseri riskini azaltır.
        • Kilo verme sürecini destekler.
        • Kalp krizi riskini azaltır, karaciğer yağlanmasının önüne geçer.
        • Vücudun ihtiyaç duyduğu A vitaminini %80 oranında karşılar.
        • Bağışıklık sistemini güçlendirir.
        • Menopoz dönemlerinin rahat atlatılmasına yardımcı olur.
        • Hipertansiyon ve anemi rahatsızlıklarının tedavisinde de etkilidir.
        • Beyin ve göz sağlığı için faydalıdır.

        Tatlı Patates Özellikleri

        Glisemik indeksi patatesten daha düşük olan tatlı patates, yüksek A vitamini içeriğiyle dikkat çekmektedir. Ayrıca zengin bir potasyum kaynağı olan tatlı patates, spor aktiviteleri için mükemmel bir alternatiftir çünkü vücudun ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlar. Tatlı patatesi sindirmek kolaydır. Bu sebeple mide ülseri ya da gastritten yakınanlar kişiler için yerinde bir tercihtir. Sağlık yönünden birçok faydayı beraberinde getiren tatlı patates, dünyanın en önemli gıda ürünlerinden biridir.

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