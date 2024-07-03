Tatlım Tatlım filmi konusu ne, nerede çekildi?
Romantik komedi türünde olan Tatlım Tatlım filmi konusu ve oyuncuları gündeme geldi. Film bu akşam kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için televizyon ekranlarında sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Senaryosunu ve yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın yaptığı Tatlım Tatlım filminin konusunu ve oyuncularını sizlerle paylaştık. İşte detaylar...
Başrollerinde Büşra Pekin, Gupse Özay, Aylin Kontente ve Şebnem Bozoklu gibi başarılı oyuncuların yer aldığı film bir kez daha izleyici ile buluşuyor. Peki, Tatlım Tatlım filminin konusu ne, oyuncuları kim, Tatlım Tatlım filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte konuyla ilgili merak edilen bilgiler...
TATLIM TATLIM FİLMİNİN KONUSU NE?
Bir partide tanışan dört çiftin tanışmalarından itibaren geçirdikleri aşamaları mizahi bir dille anlatan Yılmaz Erdoğan'ın oyununun beyazperde uyarlamasında kadro bir hayli zengin olacak. Komedinin yeni nesil sevilen kadınları Gupse Özay, Büşra Pekin, Aylin Kontente ve Şebnem Bozoklu'nun boy göstereceği filmin erkek oyuncu cephesinde de Fatih Artman, Çağlar Çorumlu, Serkan Keskin ve Bülent Emrah Parlak yer alıyor.
TATLIM TATLIM OYUNCULARI KİMLER?
Gupse Özay
Büşra Pekin
Aylin Kontente
Şebnem Bozoklu
Bülent Emrah Parlak
Çağlar Çorumlu
Serkan Keskin
Fatih Artman