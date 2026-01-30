Habertürk
Habertürk
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TAV'dan açıklama - İş-Yaşam Haberleri

        TAV'dan açıklama

        TAV, Tunus'taki operasyonlarla ilgili şirket ya da şirket çalışanları hakkında yürütülen bir soruşturma bulunmadığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 18:10 Güncelleme: 30.01.2026 - 18:10
        TAV'dan açıklama
        TAV'dan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Tunus'taki operasyonlarımızla ilgili medyada yer alan haberlere ilişkin olarak, şirketimiz ya da şirketimiz çalışanları hakkında yürütülen bir soruşturma bulunmadığını vurgulamak isteriz. Şirketimiz her konuda Tunuslu yetkililerle tam ve açık bir iş birliği içinde hareket etmektedir. Şubat 2007'den bu yana hisseleri halka arz olan şirketimizin en yüksek uluslararası etik standartlarla tam uyumlu olarak hareket ettiğini vurgulamak isteriz."

