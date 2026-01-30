TAV'dan açıklama

İbrahim Büyükak, çocuklar için bir arada kalan 'Çift'lerin mizah dolu hikâyesini sinemaya taşıdı. Büyükak ile 'Mutluyuz mu?'daki rol arkadaşı Yasemin Sakallıoğlu, projenin doğuşundan; setteki kahkaha krizlerine, sinemanın geleceğinden; kadın komedyenlerin sektördeki yükselişine kadar birçok konuda,... Daha Fazla Göster

İbrahim Büyükak, çocuklar için bir arada kalan 'Çift'lerin mizah dolu hikâyesini sinemaya taşıdı. Büyükak ile 'Mutluyuz mu?'daki rol arkadaşı Yasemin Sakallıoğlu, projenin doğuşundan; setteki kahkaha krizlerine, sinemanın geleceğinden; kadın komedyenlerin sektördeki yükselişine kadar birçok konuda, Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'a açıklamada bulundu Daha Az Göster