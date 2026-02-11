Canlı
        Tayfur Bingöl'e Arap Yarımadası'ndan ilgi var! - Futbol Haberleri

        Tayfur Bingöl'e Arap Yarımadası'ndan ilgi var!

        Kocaelispor formayı giyen Tayfur Bingöl'e Arap Yarımadası'ndan teklifler geldiği öğrenildi. Sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek 33 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili kararını sezon sonunda vermesi bekleniyor.

        Giriş: 11.02.2026 - 12:55 Güncelleme: 11.02.2026 - 12:55
        Kocaelispor forması giyen Tayfur Bingöl'e yeni teklifler kapıda. 33 yaşındaki tecrübeli futbolcu ile Arap Yarımadası'ndan ilgilenen takımların olduğu öğrenildi.

        Körfez temsilcisi ile kontratı gelecek sezon sonunda bitecek olan tecrübeli futbolcu, bu sezon 20 resmi maça çıkarken 5 gol kaydetti.

        Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Eyüpspor'da forma giyen Tayfur, sezon sonunda Beşiktaş'a dönse de ardından Kocaelispor ile 2+1 yıllık anlaşma imzalamıştı.

        Tayfur Bingöl'ün sezon sonunda tekliflerle ilgili kararını vermesi bekleniyor.

