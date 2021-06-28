Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı'nın giydiği bir tişçrt sosyal medyayı birbirine kattı, futbol gündemine bomba gibi düştü. 2019 yılından beri Galatasaray'da forma giyen tecrübeli futbolcu araştırılıyor. İşte Taylan Antalyalı'nın hayatı ve tişört olayı hakkında merak edilenler...

TAYLAN ANTALYALI KİMDİR?

Taylan Antalyalı 8 Ocak 1995 yılında Yatağan, Muğla'da dünyaya geldi. Ön Libero mevkisinde oynayan Türk millî futbolcudur. Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giymektedir.

TAYLAN ANTALYALI HAYATI

1995 yılının Ocak ayında Muğla'nın Yatağan ilçesinde doğan Taylan, 2006 yılında yaşadığı şehrin futbol takımı Muğlaspor'un altyapısında futbola başladı. Burada 3 sene forma giyen Taylan, hocası tarafından Orta saha'da görevlendirildi. 2009 yılında Bucaspor altyapı avcıları tarafından keşfedilen Antalyalı, 35.000 TL karşılığında Bucaspor'a transfer oldu ve 2011 yılına kadar Bucaspor'un alt takımlarında forma giydi.

2012 yılında Bucaspor ile profesyonel sözleşme imzalayan Taylan, sözleşme imzaladıktan iki gün sonra Kasımpaşa maçında ilk kez 1. Lig'de forma giydi ve sahada 90 dakika kaldı. Gösterdiği performansla Feyenoord, Ajax, Beşiktaş ve Galatasaray gibi takımların dikkatini çeken Taylan için Bucaspor başkanı Bektur, "Taylan için Fatih Terim'e söz verdim. Onunla görüşmeden diğer takımlarla bir pazarlık içine girmem. Taylan'da öncelik Fatih Terim'in ve Galatasaray'ındır" açıklamalarında bulundu.

2012-13 sezonunda Taylan 9 lig maçında 1'de Türkiye kupasında forma giymiştir. 12-13 sezonunda çıktığı ilk maç 3 dakika forma giydiği Göztepe karşılaşması olmuştur. Türkiye Kupasında Arsinspor ile eşleşen Buca 4-2 mağlup olurken Antalyalı oyuna 2. yarı dahil olmuştur.

Geçen yıl kısıtlı süre bulan Antalyalı bu sezonda takımın vazgeçilmezi olmuştur. 31'inde forma giymiş ve genellikle 90 dakika oynamıştır. 24 ve 25. haftalarda asist yapan Antalyalı kariyerinin ilk golünü 37. haftada Karşıyaka'ya karşı atmıştır ve ligi 1 gol 2 asist ile tamamlamıştır. Antalyalı takımının Türkiye Kupasındaki 4 maçında da oynamıştır.

2014-15 sezonunun başında Antalyalı, Gençlerbirliği'ne 1.500.000 ₺ karşılığında transfer olmuştur. 2015-16 sezonunda ligin ilk yarısında Gençlerbirliği ile ligde hiç forma şansı bulamamıştır, sadece kupada 1 maça çıkmıştır ve kış transfer döneminde kiralık olarak takımdan ayrılmıştır.

Gençlerbirliği ile forma şansı bulamayan Antlalyalı kış transfer döneminde Kayseri Erciyesspor'a kiralık olarak katılmıştır. 2017-18 sezonunun başında Antalyalı, Erzurumspor'a bedelsiz transfer olmuştur. Antalyalı, 2019-20 sezonunun yaz transfer döneminde Galatasaray'a katılmıştır.

TAYLAN ANTALYALI TİŞÖRT OLAYI NEDİR?

Her şey spor ürünleri markalarından biriyle sponsorluk anlaşması bulunan Taylan Antalyalı'nın, markanın LGBTİ+ bireyleri desteklemek adına ürettiği tişörtü giymesiyle başladı. Pride temalı tişörtle fotoğrafını paylaşan Taylan Antalyalı VAR Odası programında yorumculuk yapan Turgay Demir ve Emre Bol tarafından eleştirildi.

TAYLAN ANTALYALI MİLLİ TAKIMA ÇAĞIRILDI MI?

Taylan Antalyalı, Galatasaray ile 2. sezonunda çok iyi bir başlangıç yapmıştır ve birçok kişi milli kadroya çağrılmasına kesin gözüyle bakmıştır. Ancak Antalyalı 2020 yılında milli takım aday kadrosuna dahil edilmemiştir. Takım arkadaşı Sofiane Feghouli, Twitler atıp Antalya'nın milli takımda oynaması gerektiğini savunmuştur. Milli takım teknik direktörü Şenol Güneş "Taylan geçen sene de Erzurum'da takip ettiğimiz bir oyuncuydu, ön libero biliyorduk, Galatasaray'da arzu ettiğimiz yerde oynuyor, iyi de oynadı. Bizim düşündüğümüz oyuncular arasında" açıklamasını yapmıştır ve Antalyalı'yı 2021 yılında 2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri kadrosuna dahil etmiştir.

Milli formayı ilk defa, 4-2 kazanılan Hollanda müsabakasında giymiştir. Bu maçtan sonraki oynanan 2 maçta da forma giyerek Mart ayındaki tüm milli maçlarda oynamıştır. İlk defa Milli takıma çağrılan Antalyalı ve Halil Akbunar, Şenol Güneş tarafından ilk antrenmanda alkışlanmıştır. 14 Mayıs 2021'de, 30 kişilik 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosuna çağrılmıştır.