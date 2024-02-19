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        Haberler Dünya Tayland'da 74 yaşındaki eski Başbakan Şinavatra 6 ay sonra şartlı tahliye edildi

        Tayland'da 74 yaşındaki eski Başbakan Şinavatra şartlı tahliye edildi

        2006 yılında askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılan, 15 yıllık sürgünün ardından ülkesine dönen ve aldığı mahkumiyet kararıyla cezaevine giren 74 yaşındaki Tayland'ın eski başbakanı Şinavatra, 6 ay sonra şartlı tahliye edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 08:01 Güncelleme: 19.02.2024 - 08:01
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        Tayland'da eski başbakana 6 ay sonra tahliye
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        Tayland'da, 15 yıllık sürgünün ardından ülkesine dönen ve aldığı mahkumiyet kararı nedeniyle cezaevine giren 74 yaşındaki eski Başbakan Taksin Şinavatra dün şartlı tahliye edildi.

        Bangkok Post gazetesinin haberine göre, yüzlerce basın mensubu, Şinavatra'nın, cezaevine girmesinden kısa süre sonra ciddi rahatsızlıkları nedeniyle sevk edildiği Polis Genel Hastanesi'nden sabah erken saatlerde ayrıldığını görüntüledi.

        Hastaneden ayrılırken basın mensuplarından soru almayan Şinavatra, iki kızıyla aracına bindikten kısa süre sonra evine ulaştı.

        2006'DA ASKERİ DARBEYLE GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI

        Eski Başbakan Şinavatra, yolsuzluk ve Kral'a saygısızlık suçlamalarıyla 2006'da askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmış, hapis yatmamak için 2008'de ülkeyi terk edip sürgün hayatı yaşamaya başlamıştı.

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        15 yıl sonra 22 Ağustos 2023'te ülkesine dönen 74 yaşındaki Şinavatra, özel jetiyle başkent Bangkok'taki Don Mueang Havalimanı'na iniş yapmasının ardından polis eşliğinde Yüksek Mahkemeye götürülmüştü.

        "Yetkisini kötüye kullanmak ve hukuka aykırı emir vermek" suçlarından yargılandığı 3 dava kapsamında 8 yıl hapis cezası verilen Şinavatra, cezaevine gönderilmişti.

        Hapishanedeki ilk gecesinde göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan Şinavatra, Kraliyet affı için başvuru yapmıştı.

        Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn da Şinavatra'nın 8 yıllık hapis cezasını 1 yıla indirmişti.

        Adalet Bakanı Tawee Sodsong, 13 Şubat'ta, Şinavatra'nın 70 yaşının üzerinde olması, ciddi hastalıklarının bulunması ve 1 yıllık hapis cezasının 6 ayını çekmiş olması nedeniyle şartlı tahliye kriterlerini karşıladığını belirterek, hafta sonu tahliye edileceğini bildirmişti.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #tayland

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