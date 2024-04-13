Tayland'da Songkran Festivali başladı: Sokaklarda su savaşı düzenlendi

Tayland Başbakanı Srettha Thavisin, Hua Hin şehrinde gerçekleştirilen kutlamalara katıldı.

Bir süre ‘tuktuk’ aracına binerek su savaşlarına dahil olan Başbakan Thavisin yaptığı açıklamada, hem manevi hem de fiziksel olarak temizliğin simgesi olan Songkran’a olan ilginin her yıl giderek artmasından memnun olduklarını ifade ederken, yerel halkın Tay yeni yılını kutladı ve yabancı katılımcılara hoş geldiniz mesajı iletti.