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        Haberler Dünya Tayland'da Songkran Festivali başladı: Sokaklarda su savaşı düzenlendi

        Tayland'da Songkran Festivali başladı: Sokaklarda su savaşı düzenlendi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 13.04.2024 - 18:25 Güncelleme: 13.04.2024 - 18:25
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        Tayland’ın en büyük bayramı olan ve her yıl 13-15 Nisan tarihleri arasında kutlanan Songkran Su Festivali başladı.

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        Renkli görüntülere sahne olan festival çerçevesinde Tayland halkı sabah saatlerinde gerçekleştirdiği dini törenlerinin ardından renkli kıyafetleriyle sokaklara döküldü.

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        Güney Asya ülkesini ziyaret eden turistler de her yıl olduğu gibi eğlenceye dahil oldu. Yetkililer festivalle 24 milyar baht (yaklaşık 21 milyar TL) gelir elde edileceğini öngörüyor.

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        Başkent sokaklarında sabah saatlerinden itibaren yerel halk ve yabancı turistler sokakları doldurmaya başlarken, günün ilerleyen saatlerinde şehir adeta su savaşı alanına döndü.

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        Her yaştan kitleye hitap eden festivalde katılımcılar su tabancaları ve kovalarla birbirlerini ıslattı. Hava sıcaklığının son günlerde bazı yerlerde 45 dereceye ulaştığı Tayland’da yerel halk ve yabancı turistler su festivalinin ilk gününde doyasıya eğlendi

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        Tayland Ay Takvimi’ne göre yeni yıl olan ve temizlik ve arınmayı temsil eden Songkran, ülke genelinde ve özellikle başkent Bangkok’ta oldukça büyük su savaşlarıyla kutlandı.

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        Kuru bir şekilde gezmenin neredeyse imkansız olduğu başkent sokaklarında, araç sürücüleri ve esnaf da su savaşlarından nasibini aldı.

        Festival çerçevesinde evlerin ve dükkanların önüne kurulan su istasyonlarından, yoldan geçen vatandaşlar ve araçlar ıslatıldı.

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        Tayland Başbakanı Srettha Thavisin, Hua Hin şehrinde gerçekleştirilen kutlamalara katıldı.

        Bir süre ‘tuktuk’ aracına binerek su savaşlarına dahil olan Başbakan Thavisin yaptığı açıklamada, hem manevi hem de fiziksel olarak temizliğin simgesi olan Songkran’a olan ilginin her yıl giderek artmasından memnun olduklarını ifade ederken, yerel halkın Tay yeni yılını kutladı ve yabancı katılımcılara hoş geldiniz mesajı iletti.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        #tayland
        #su
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