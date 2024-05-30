Taylor Swift hayranları için evsizler otellerden tahliye edildi
Taylor Swift, 'Eras' adlı turnesinin Avrupa ayağına Madrid ve Lizbon'da tartışmalı bir başlangıç yaptı. Şimdi de hayranlarının otelleri kullanabilmesi için Edinburg'daki evsizlerin otellerden zorla tahliye edildiği haberiyle zor durumda kaldı
Taylor Swift, 'Eras' adlı turnesinin Avrupa ayağına İspanya'nın başkenti Madrid ve Portekiz'in başkenti Lizbon'dan başladı. ABD'li şarkıcı, Madrid ve Lizbon'daki konserlere giden bazı seyircilerinin Filistin bayrağı ve Filistin'i destekleyen pankart taşımasıyla, İsrail-Filistin savaşı hakkındaki sessizliğini bozması yönünde giderek artan bir baskıyla karşı karşıya kaldı.
Geçen hafta Portekiz konserleri, Estádio da Luz Stadyumu'na girmek için kavurucu sıcakta saatlerce bekleyen öfkeli hayranların çitleri yıkmasıyla karmaşaya sahne oldu.
OTELLER DOLDU TAŞTI
Sıra İskoçya'nın başkenti Edinburgh'a geldiğinde ise başka bir tartışmalı durum yaşandı. Şehre akın eden konser seyircilerine yer açmak için, otellerde konaklayan evsizler zorla tahliye edildi.
Edinburgh, İskoçya'da son yılların en büyük konser serisine hazırlanırken, oteller 34 yaşındaki şarkıcının hayranlarının rezervasyonlarıyla dolup taştı. Yaklaşık 215 bin kişi, Swift'in haziranda üç farklı günde Murrayfield Stadyumu'ndaki performansını izleyecek.
Barınma konusunda yardım eden sivil toplum kuruluşu Shelter Scotland, desteklediği bazı evsizlerin zorla taksiye bindirilip farklı şehirlere gönderildiğini açıkladı. Yardım kuruluşu, evsizlerin turistlerle doğrudan rekabet halinde olmasının açık bir adaletsizlik olduğunu söyledi.
"TURİSTLERLE REKABET AÇIK BİR HAKSIZLIK"
Edinburgh Belediyesi, geçtiğimiz kasım ayında rekor düzeyde evsizlik, kiralık ev sıkıntısı ve artan kiralar nedeniyle konut acil durumu ilan etmişti. Shelter Scotland Müdürü Alison Watson, "Edinburgh'daki bu acil durum, artık evsizlik yaşayan insanları turistlerle doğrudan rekabete sokuyor. Açık bir haksızlık" dedi.
Watson, "Yatacak yere ihtiyacı olan insanlara, tek seçeneklerinin şehri terk etmek olduğu söyleniyor. Edinburgh'da evsizlik travması yaşayan bir ailenin, acil kalacak yer bulmak için işinden, okulundan ve toplumundan kilometrelerce uzaklaşması gerekmemeli" ifadesini kullandı.
Edinburgh Şehir Konseyi ise Swift hayranlarına yer açmak için evsizleri kesinlikle geçici konaklama yerlerinden çıkarmadıklarını ve durumdan etkilenenler için uygun, alternatif konaklama yerleri bulmak için çalıştıklarını söyledi.