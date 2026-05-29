        Taylor Swift'in turnesine saldırı hazırlığında olan kişiye 15 yıl hapis cezası

        Giriş: 29 Mayıs 2026 - 16:12
        15 yıl hapis cezası

        Taylor Swift'in 'Eras' adlı dünya turnesi kapsamında Avusturya'nın Viyana kentinde vereceği konserlere yönelik terör saldırısı planlayan kişiye hapis cezası verildi. Ağustos 2024'te yapılacak konserlere yönelik cihatçı bir saldırı planladığını itiraf eden 21 yaşındaki Beran A. adlı zanlı, 15 yıl hapis cezası aldı.

        Savcılar, radikal örgüt mensubu saldırganın yasa dışı yollarla silah satın almaya çalıştığını iddia etti. Mahkeme psikiyatristi ise Beran A'da herhangi bir akıl hastalığı belirtisi olmadığını ve radikalleşmesinin "psikiyatrik bir açıklamasının bulunmadığını" söyledi.

        Avusturya gizlilik yasaları nedeniyle isminin tamamı açıklanmayan saldırgan ayrıca, Mekke'deki bir saldırı da dahil olmak üzere terörle ilgili diğer suçları da kabul etti ve mahkemeden özür diledi.

        Viyana'daki Ernst Happel Stadyumu'ndaki üç konserlik serinin ilk gününden hemen önce gelen bir saldırı ihbarı sonucu Beran A. tutuklanmıştı. Taylor Swift, saldırı tehlikesi nedeniyle üç konserini de iptal etmişti.

