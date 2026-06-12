Taylor Swift Şarkı Yazarları Onur Listesi'ne girdi

Taylor Swift, spor, müzik ve sanat dünyasında üstün başarı göstermiş veya tarihe geçmiş efsanevi isimlerin onurlandırıldığı 'Songwriters Hall of Fame'e (Şarkı Yazarları Onur Listesi) girerek tarihe geçti. 36 yaşındaki Amerikalı şarkıcı, 'Şarkı Yazarları Onur Listesi'ne giren en genç kadın oldu.

Ödül konuşmasında gözyaşları içinde annesi Andrea Taylor ve babası Scott Taylor ile erkek kardeşi Austin Swift'e teşekkür edern ünlü şarkıcı, ailesinin, müzik kariyerini desteklemek için Pennsylvania'dan Nashville'e taşınmak üzere tüm hayatlarını alt üst ettiklerini belirtti. Swift, Nashville'i "dünyanın şarkı yazarlığı başkenti" olarak nitelendirdi.

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Swift, ailesine, "Bu gece burada olmamın sebebi sizsiniz" diye seslendi.

Ödül gecesine nişanlısı Travis Kelce ile katılan Taylor Swift, yönetmen Steven Spielberg ile yan yanaydı

2010'da 'Songwriters Hall of Fame'in (Şarkı Yazarları Onur Listesi) prestijli Hal David Starlight Ödülü'nü kazanmasından yıllar sonra, 2026'da tam üye statüsüne ulaşan ilk sanatçı oldu.

Önemli bir şarkı kataloğuna sahip olan sanatçılar, bir şarkının ilk ticari yayınlanmasından 20 yıl sonra müzik dünyasına kabul edilmeye hak kazanabiliyorlar.

'Songwriters Hall of Fame' (Şarkı Yazarları Onur Listesi) kurulu tarafından tanınan Swift'in önemli parçaları arasında 'All Too Well (Taylor's Version)', 'Blank Space', 'Anti-Hero', 'Love Story' ve 'The Last Great American Dynasty' yer alıyor.

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Şarkı yazarı daha önce en iyi fikirlerinin çoğunun gecenin bir yarısı, uyumaya çalışırken geldiğini açıklamıştı. "Aklıma bir fikir geliyor. Kendi kendime, 'Neyse, zaten yorgun değilim' diyorum" ifadesini kullanan Swift, "Sonra da piyanonun başına doğru yürüyorum" diye eklemişti.

Bu yıl Onur Listesi'ne alınan diğer isimler arasında KISS rock grubundan Gene Simmons ve Paul Stanley, Alanis Morissette, Christopher “Tricky” Stewart, Walter Afanasieff, Terry Britten, Graham Lyle ve Kenny Loggins yer alıyor.

Songwriters Hall of Fame Başkanı Nile Rodgers, daha önce yayımladığı bir basın açıklamasında, “Müzik endüstrisi, unutulmaz şarkılar yaratan söz yazarlarının inanılmaz yeteneği üzerine kuruludur. Onların sanatçılığı olmadan, kaydedilmiş müzik, konser deneyimleri veya ilgili hayranlar olmazdı. Her şey şarkıdan ve yaratıcısından kaynaklanır" demişti.

"Tarihin kültürel açıdan en önemli bestecilerinden bazılarını onurlandırmaya yönelik süregelen bağlılığımızdan büyük gurur duyuyoruz" diyen Rodgers, "Bu yılki seçki sadece ikonik şarkıları sergilemekle kalmıyor, aynı zamanda çeşitli türler arasında birliği de kutluyor. Bu besteciler, dünya çapında milyarlarca dinleyicinin hayatını derinden etkiledi ve onların katkılarını onurlandırmak bizim için bir ayrıcalık" ifadesini kullanmıştı.