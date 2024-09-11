Taylor Swift'ten Kamala Harris'e destek
ABD'li ünlü şarkıcı Taylor Swift, 5 Kasım'da düzenlenecek ABD başkanlık seçiminde demokratların adayı Kamala Harris'i desteklediğini yineledi
5 Kasım'da gerçekleştirilecek olan ABD başkanlık seçimleri için aday olan Donald Trump ile Kamala Harris, propaganda çalışmalarını sürdürüyor.
Donald Trump ile Kamala Harris, başkanlık münazarasında, seçmenlere neden kendilerine oy verilmesi gerektiğini anlatmaya çalıştı.
ABD'li ünlüler de tarafını belli etmeye başladı.
O ünlülerden biri de Taylor Swift.
Taylor Swift; oyunu, Kamala Harris ile yardımcısı olarak aday gösterdiği Tim Walz'den yana kullanacağını ifade etti.
Taylor Swift; "Bu ülkede kaosla değil, sükunetle yönetilirsek çok daha fazlasını başarabileceğimize inanıyorum" ifadesini kullandı.
Donald Trump, daha önce yapay zekâyla oluşturulmuş fotoğrafını paylaşarak Taylor Swift'in desteğini aldığını söylemişti. Swift, o paylaşıma bir hayli kızarak Trump'ı değil, Kamala Harris'i desteklediğini belirtmişti. Ayrıca, yapay zekânın tehlikelerine işaret etmişti.
Donal Trump'ın başkan yardımcısı adayı James David Vance, bir süre önce Kamala Harris'e; "Bu ülkeyi çocuğu olmayan kedi sahibi kadınlar yönetiyor" şeklinde bir gönderme bulunmuştu.
Taylor Swift, James David Vance'ın göndermesine bir kediyle çektirdiği fotoğrafıyla göndermede bulunarak desteğinin Kamala Harris'e olduğunun altını çizdi.