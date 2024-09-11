Taylor Swift'ten Kamala Harris'e destek

5 Kasım'da gerçekleştirilecek olan ABD başkanlık seçimleri için aday olan Donald Trump ile Kamala Harris, propaganda çalışmalarını sürdürüyor.

Donald Trump ile Kamala Harris, başkanlık münazarasında, seçmenlere neden kendilerine oy verilmesi gerektiğini anlatmaya çalıştı.