Taylor Swift ile Travis Kelce'nin anneleri yakınlaştı

Ünlü şarkıcı Taylor Swift ile Amerikan futbolcusu Travis Kelce'nin nişanlanmasıyla aileleri, birbirleriyle daha çok zaman geçirmeye başladı. Taylor Swift'in annesi Andrea Swift ile Travis Kelce'nin annesi Donna Kelce, birlikte keyifli zaman geçirirken görüntülendi. Dünürler, dün Utah'ta düzenlenen Sundance Film Festivali'ne katıldı.

Taylor Swift ile Travis Kelce, iki yıllık birlikteliğin ardından geçen yıl ağustos ayında nişanlandı. İkili, evlenme teklifi fotoğraflarını sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.

Ekim ayında katıldığı bir programda evlenme teklifini nasıl aldığını anlatan Taylor Swift; "Beni şaşırtarak gerçekten harikalar yarattı" demiş, Travis Kelce'in evlilik teklifi için evinin arka bahçesine büyük bir bahçe yaptırdığını söylemişti.

Travis Kelce'in elinden gelenin en iyisini yaptığını ifade eden Taylor Swift; "Evlilik teklifi 10 üzerinden ondu" demişti.

Düğün hazırlıklarıyla ilgili net bir açıklama yapmayan ünlü şarkıcı; "Öğreneceksiniz" demekle yetinmişti.