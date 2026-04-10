Taylor Swift ve Travis Kelce'nin düğün tarihi belli oldu

Ünlü şarkıcı Taylor Swift ve Amerikan futbolcusu Travis Kelce'nin düğün tarihi ve yeri, davetiyeler gönderilmeye başlanınca belli oldu. Page Six'in haberine göre yılın düğünü, 3 Temmuz'da New York'ta gerçekleşecek. Oysa Kansas City Chiefs oyuncusu Kelce'nin düğün için Rhode Island'ı düşündüğüne dair çeşitli haberler çıkmıştı.

Swift ile Kelce, Eylül 2023’ten bu yana mutlu bir ilişki sürdürüyor. Ünlü ikili, ilişkilerini bir adım öteye taşıyarak nişanlandıklarını, geçen yıl ağustos ayında sosyal medyadan yaptıkları ortak paylaşımla duyurmuştu.

Ekim ayında bir TV programına katılan Swift, "Sürekli yüzüğe bakıyorum, sanki bana hiç normal gelmiyormuş gibi. Sadece, 'Vay canına,' diyorum ama bundan daha fazlası var" demişti. Swift, nişanlısı için, "Onun, tanıdığım, en sevdiğim insan, sonsuza dek her gün birlikte vakit geçirebileceğim kişi olması, meselenin özü. Bakıyorsunuz ve 'Onunla sonsuza dek birlikte olacağım' diyorsunuz ve bu yüzük de bunu temsil ediyor" ifadesini kullanmıştı.