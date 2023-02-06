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TBB'den son dakika açıklaması! Deprem bölgesindeki kişilerin borcu ertelendi!

Kahramanmaraş ve Gaziantep'te meydana gelen depremlerin ardından 6. Şubat Pazartesi günü itibarıyla Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde deprem oldu. 10 ilde şiddetli şekilde hissedilen depremlerin ardından Türkiye Bankalar Birliği'nden açıklama geldi. Deprem bölgesindeki kişilerin borcunun ertelendiği açıklandı.

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  • TBB'den son dakika açıklaması! Deprem bölgesindeki kişilerin borcu ertelendi mi?

    Kahramanmaraş'ta 7,7 ve Gaziantep'te 6,4 büyüklüğünde iki deprem oldu. Doğu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesinde bir çok il ve ilçe depremle birlikte sallandı. Türkiye Bankalar Birliği, deprem bölgesindeki vatandaşların borçları hakkında son dakika açıklamasında bulundu. Deprem bölgesindeki kişilerin borçlarının 6 ay ertelenmesine karar verildi. İşte, TBB son dakika açıklaması...
  • TBB'den son dakika açıklaması! Deprem bölgesindeki kişilerin borcu ertelendi mi?

    DEPREM BÖLGESİNDELİ KİŞİLERİN BORCU ERTELENDİ Mİ? 

    TBB'den yapılan açıklama şu şekilde "Kahramanmaraş ve Gaziantep merkezli, birçok ilimizde can kaybına ve hasara neden olan deprem felaketi nedeniyle vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Milletimize ve ülkemize geçmiş olsun. Başımız sağ olsun.

     

    Birliğimiz Yönetim Kurulu 6 Şubat 2023 tarihli toplantısında, Deprem felaketi nedeniyle, deprem bölgelerinde yaşanan sorunların hafifletilmesine katkıda bulunulması, bankacılık hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürülmesi ve ihtiyaç duyulacak desteğin sağlanması amacıyla yapılabilecekler görüşülmüştür.
  • TBB'den son dakika açıklaması! Deprem bölgesindeki kişilerin borcu ertelendi mi?

    Görüşmede, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile eşgüdüm halinde, bankalar tarafından alınan önlemler ve yapılan çalışmalar değerlendirilmiş, tavsiye niteliğinde aşağıdaki prensip kararları alınmıştır:

    Depremin bölge ekonomisinde yol açtığı olumsuz etkilere maruz kalan, ödeme güçleri olumsuz etkilenen banka müşterilerinin, talepleri halinde, bankalara olan vadesi gelmiş veya 6 ay içinde vadesi gelecek borçlarının vadesinin bugünden itibaren 6 ay sonraya kadar ötelenmesine,

    Ayrıca, borçların ödenmesinde ve/veya kendilerine finansman olanakları sağlanmasında, müşteri özelinde değerlendirilmek üzere gerekli ek kolaylıkların sağlanması hususlarında Üyelerimize tavsiyede bulunulmasına,
    Mücbir halin yaşandığı mahalde ikametgahı/işyeri adresi veya şubede hesabı bulunan müşterilerin kredi risk, kredi ödeme, senet ve çek işlemlerine ilişkin bildirimlerinin, Risk Merkezi mücbir hal düzenlemesi çerçevesinde yapılması hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi için Risk Merkezi Üyelerinin bilgilendirilmesine,

     

    Felaketten etkilendiklerini, düzenlemelere uygun olarak belgeleyen banka müşterilerinin taleplerini bankalara iletmeleri hususunda kamuoyuna bilgi verilmesine karar verilmiştir."

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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