TBF Başkan Vekili Harun Erdenay ve Yakup Sekizkök HT Spor'a konuştu: Madalya adaylarından biri olduğumuzu gösterdik

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Harun Erdenay ve A Milli Erkek Basketbol Takımı Yardımcı Antrenörü Yakup Sekizkök, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

HT Spor ekranlarındaki Zone Press programına konuk olan Erdenay ve Sekizkök, Gökhan German ile Gökhan Türe'nin sorularını yanıtladı.

"Oyunculara İsveç maçının kolay olmayacağını aktardık. Sert tempolu bir takım olduğunu söyledik. Maçın genel temposunu, sertliğini, skorun yakın gitmesi açısında çok etken var. Önemli olan kazanmaktı, grup maçlarını da çok rahat oynayarak kazandık. Sırbistan maçı nakavt turlarından önce, tek maçla elenme karşılaşmalarından önce iyi bir test olacak demiştik ve o maç grup maçı gibi olmadı. Halbuki iki takımın da ilk 2'ye gireceği garantiydi."

REKLAM

📺 Zone Press



🎙️ Yakup Sekizkök: "Oyunculara İsveç maçının kolay olmayacağını aktardık. Önemli olan kazanmaktı, grup maçlarını da çok rahat oynayarak kazandık." pic.twitter.com/QtILoZiyIr — HT Spor (@HTSpor) September 7, 2025

"Bundan sonra artık iyi basketbol şart değil, her maçı bir sayıyla kazanıp ilerlememiz lazım. Herkes iyi basketbol oynamak isteyecek takımlar, taraftarlar, vatandaşlar biz de gerekli taktik teknik hazırlığımızı yapacağız ama bundan sonra iyi basketbol şart değil, önemli olan 3 rauntluk bir ringe çıkıyoruz 1 sayıyla kazanıp ilerlemek lazım bundan sonra."

📺 Zone Press



🎙️ Yakup Sekizkök: "Bundan sonra artık iyi basketbol şart değil, her maçı bir sayıyla kazanıp ilerlememiz lazım." pic.twitter.com/Q0R65Qcaaa — HT Spor (@HTSpor) September 7, 2025 "Maçtan sonra oyuncuları rahat bıraktık, aileleri burada onlarla görüştüler. Bu noktadan sonra oyuncuları çok motive etmeye gerek yok. Yıllardır Türkiye bu seviyeye gelememiş. Hepsi hazırlar." 📺 Zone Press



🎙️ Yakup Sekizkök: "Maçtan sonra oyuncuları rahat bıraktık, aileleri burada onlarla görüştüler. Bu noktadan sonra oyuncuları çok motive etmeye gerek yok. Yıllardır Türkiye bu seviyeye gelememiş. Hepsi hazırlar." pic.twitter.com/cHpPRPOwJh — HT Spor (@HTSpor) September 7, 2025 "Uzun yıllardır milli takımımızı seyrediyoruz. Bu jenerasyonun son 1-2 turnuvasına baktığımız zaman eksiksiz bir şekilde bu turnuvaya geldik. En iyi kadromuzla geldik. Hocamız kampın başladığı dönemden beri madalya hedefini koydu. Avrupa ve dünya çapında oyunculara sahibiz. Her maçı 20 sayı farkla kazanmak, Sırbistan maçına kadar üstüne de Sırbistan'ı mağlup etmek bizim madalya adaylarından biri olduğumuzu gösterdi. İsveç maçına gelirsek, oyuncuların belli maçları çok rahat kazanması belli bir rahatlık getiriyor. İsim olarak da biraz daha Yunanistan'dan İtalya'dan Slovenya'dan zayıf olması, maçın saatinin uzun zamandır oynamadıkları bir saatte olması ve bizim 5'te 5'le gelmemiz maçın başında İsveç'ten bir yumruk yememize sebep oldu. Önemli olan kazanmaktı ve hedefimize ulaştık" 📺 Zone Press



🎙️ Harun Erdenay: "Eksiksiz bir şekilde en iyi kadromuzla buraya geldik. Sırbistan maçıyla birlikte madalya adaylarından biri olduğumuzu gösterdik." pic.twitter.com/5owzqHDujz — HT Spor (@HTSpor) September 7, 2025 "2001 ve 2010 takımları bugüne kadar en büyük başarıları elde ettiler. Bu takım, biraz daha 2001'i yansıtıyor. Oradaki arkadaşlık ve ruh var. Oyuncu kalitesi olarak bu takımın bir tık daha iyi olduğunu söyleyebilirim."