Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Türkoğlu, TBF'nin internet sitesinde yayımlanan mesajında şunları kaydetti:

"Cumhuriyet'imizin 101. yılında, bağımsızlık ve özgürlük meşalesi hala ilk günkü kadar parlak ve güçlü bir şekilde yanmaya devam ediyor. Milletimizin birlik ve beraberliği, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonu ve kahraman ecdadımızın fedakarlıklarıyla kurulan Cumhuriyet; sadece bir yönetim biçimi değil, bize bırakılan en kıymetli emanet ve geleceğe uzanan güçlü bir köprüdür.