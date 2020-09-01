AA

Sinan Erdem Spor Salonu'nda basın toplantısı düzenleyen Başkan Türkoğlu, Ergin Ataman'ın her fırsatta federasyonun aldığı kararları eleştirdiğini aktardı.

Ataman'ın para cezası alacağı için Avrupa Ligi'ni eleştirmekten korktuğunu savunan Hidayet Türkoğlu, "Bazen hayranlıkla izlediğimizi ve şaşırdığımızı söylemek istiyoruz. Bu arkadaş geçen gün bizi eleştirirken istemeden de olsa övdüğünü fark ettik. Öve öve bitiremediği ama eleştirmekten korktuğu Avrupa Ligi... Çünkü para cezası alacağı için. Sadece Türk basketbolunu eleştiren bu değerli kulübümüzün çalışanı geçen gün bir açıklama yaptı. Almış olduğumuz karardan sonra THY Avrupa Ligi'ne emsal teşkil ettiğini söyledi. Aslında bizim ne kadar güçlü bir federasyon olduğumuzu söylemiş oldu. Avrupa Ligi 10 gün sonra bizimle aynı kararı aldı ama bu çalışanımız onlarla ilgili yorum yapmadı. Buradan o arkadaşa söylemek isterim. Bizi Avrupa Ligi'nde tek Türk antrenör olarak temsil ettiği için paradan korkmasın. Alacağı her cezayı Türkiye Basketbol Federasyonu ödeyecektir." diye görüş belirtti.