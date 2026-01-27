TBF ile Garanti BBVA arasında sponsorluk anlaşması imzalandı
Türkiye Basketbol Federasyonu ile Garanti BBVA arasında "Milli Takımlar" Forma ve Ana Sponsorluk anlaşması imzalandı.
İstanbul’da bir otelde düzenlenen imza törenine Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten katıldı.
Törende konuşan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Garanti BBVA ile yol arkadaşlıklarının 2001 yılında başladığını ve bugün çeyrek asırlık bir geçmişe ulaştığını belirtti. Türkoğlu, "Bu süre, Türk spor tarihinde nadir görülen, istikrarlı ve sürdürülebilir bir iş birliğini temsil ediyor. Bu sadece bir sponsorluk değil; Türk basketbolunu büyütme, geliştirme ve geleceğe taşıma hedefiyle kurulmuş uzun soluklu bir yolculuk ve stratejik ortaklıktır" dedi.
"TÜRK BASKETBOLU BUGÜN DAHA GÜÇLÜ BİR YAPI İNŞA EDİYOR"
Garanti BBVA’nın yıllar boyunca yalnızca A Milli Takımlarımlara değil; altyapıdan genç sporculara kadar basketbolun her katmanına gerçek anlamda dokunan bir paydaş olduğunu aktaran Başkan Türkoğlu, "Bu iş birliğinin Türk basketbolunun hem sportif hem de kurumsal gelişiminde çok önemli bir rol oynadığını bugün çok net görüyoruz. Türk basketbolu bugün daha güçlü, daha sürdürülebilir ve daha sağlıklı bir yapı inşa ediyor. Bu gelişimin arkasında uzun vadeli vizyon ve doğru iş birlikleri var. Garanti BBVA bu vizyonun en önemli stratejik ortaklarından biri. Başta Garanti BBVA Genel Müdürümüz Sayın Mahmut Akten olmak üzere, bu 25 yıllık yolculukta emeği geçen tüm Garanti BBVA ailesine, Türk basketboluna verdikleri katkılar için bir kez daha teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
MAHMUT AKTEN: TÜRKİYE’DE SPORUN EN UZUN SOLUKLU VE İSTİKRARLI İŞ BİRLİKLERİNDEN BİRİNİ SÜRDÜRMEKTEN BÜYÜK GURUR DUYUYORUZ
Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten ise iş birliğine ilişkin değerlendirmesinde, "Bugün attığımız imzalar bizim için 25 yıldır aralıksız devam eden çok güçlü bir yol arkadaşlığının devamı anlamına geliyor. Türkiye’de sporun en uzun soluklu ve istikrarlı iş birliklerinden birini sürdürmekten büyük gurur duyuyoruz. Bu desteği bir sponsorluk faaliyeti olmanın ötesinde, topluma değer katan uzun vadeli bir yatırım olarak görüyoruz. Sporu, gençleri güçlendiren, toplumları bir araya getiren ve ortak bir aidiyet duygusu oluşturan çok güçlü bir alan olarak ele alıyoruz. Basketbolun takım ruhu, disiplin, inanç ve özgüven gibi değerleri, bizim ‘Birlikte Yaparız’ yaklaşımımızla birebir örtüşüyor. Bu nedenle basketbolla kurduğumuz bağ tesadüfi olarak gerçekleşmedi, çok doğal, çok içten ve kalıcı" diye konuştu.
"GARANTİ BBVA, TÜRK BASKETBOLUNUN DÜNYADAKİ KONUMU GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDECEK"
Türk basketboluna desteklerine devam edeceklerini vurgulayan Akten, "2001 yılında başlattığımız bu yolculukta oluşturup Türkiye basketboluna armağan ettiğimiz ‘12 Dev Adam’ ve ‘Potanın Perileri’ markaları o günden sonra bir inancın, özgüvenin ve ortak bir duruşun simgesi haline geldi. Millilerimize verdiğimiz bu gönülden destekle başlayıp, 25 yıldır Federasyonumuzla omuz omuza sürdürdüğümüz bu iş birliği, milli takımlardan altyapıya, basketbol okullarından on binlerce çocuğa uzanan bütüncül bir ekosistemi kapsıyor. Bugün attığımız imzaları, bir sözleşmenin ötesinde, ortak bir vizyonun, güvenin ve Türk basketbolunun geleceğine duyduğumuz inancın bir yansıması olarak görüyoruz. Tüm takımlarımızın yanında olmaya, aynı heyecan ve kararlılıkla devam edeceğiz. Tüm basketbol milli takımlarımıza yürekten başarılar diliyoruz. Garanti BBVA, yeni dönemde de Türkiye’nin basketbol hikâyesine ortak olmaya, çocuklar ve gençler için fırsat eşitliği ve güçlü rol modeller oluşturmaya, Türk basketbolunun dünyadaki konumu güçlendirmeye devam edecek" cümlelerine yer verdi.
Milli basketbolcular Onuralp Bitim ve Tilbe Şenyürek ise anlaşmadan dolayı mutluluk duyduklarını dile getirdiler.