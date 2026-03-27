TBMM Başkanı Kurtulmuş: Barışın, istikrarın, huzurun ve insani değerlerin yanındayız

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Romanya’nın başkenti Bükreş’te, Türkiye Maarif Vakfının (TMV) kurduğu Uluslararası Maarif Okullarında düzenlenen programda, Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.

Buradaki konuşmasında Romanya'daki temaslarında verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Kurtulmuş, ziyaretinin Türkiye ile Romanya arasındaki ilişkilere olumlu yansıması temennisinde bulundu.

Bükreş Türk Şehitliği'ni ziyaret ederek Birinci Dünya Savaşı'ndaki şehitler için dualar okuduklarını bildiren Kurtulmuş, "Onların asırlardır yapmış oldukları bu büyük hizmetlerin bugün ülkemizin güçlü bir şekilde ayakta olmasına ne büyük katkılar sunduğunu hatırlamış olduk." diye konuştu.

Romanya ile Türkiye arasında tarihi köklerin bulunduğunu vurgulayan Kurtulmuş, iki ülkenin tarihten gelen kültürel birlikteliğinin Türk ve Tatar toplumunun "Evlad-ı Fatihan" olarak varlığının Türkiye ve Romanya arasında tarihi bir köprü olarak bugün de çok sağlam bir şekilde durduğunu belirtti.

Kurtulmuş, Romanya'daki Türk ve Tatar toplumunun Romanya'nın uyumlu ve fevkalade değerli bir azınlığını oluşturduğunu, bunun da müzakerelerinde ve buradaki temaslarında Rumen makamları tarafından fevkalade takdir edildiğini müşahede ettiklerini söyledi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, dini ve etnik toleransın ortadan kalktığı, insanların dinleri, kültürleri, etnik yapıları dolayısıyla "öteki" olarak tanımlandığı bir dünyada, Türk ve Tatarların Romanya toplumunun eşit yurttaşları olarak azınlık statüsünde var olmasının ve giderek güçlenmesinin Türkiye için sevindirici, Romanya için de önemli, değerli bir örnek olduğunu vurguladı.

Son yıllarda kültürel diplomasi noktasında Türk kurumlarının gösterdiği faaliyetler dolayısıyla son derece mutlu olduklarını ve bundan iftihar ettiklerini belirten Kurtulmuş, Maarif Vakfı, TİKA, Yunus Emre Enstitüsü gibi Türkiye'nin kültürel kurumların ecdadın ayak izlerini takip ederek oranın halkıyla kurduğu irtibatın bugün Türkiye'nin en önemli gücünü oluşturduğunu söyledi.

Kurtulmuş, "Dünyanın her yerinde Asya'da, Afrika'da ve birçok yerde bu kurumlarımız vasıtasıyla Türkiye'nin hem geçmişin izlerini takip ettiği hem bugüne ait çok sağlam dostluk köprüleri kurduğunu görüyor ve bundan fevkalade memnun oluyoruz." ifadesini kullandı.

Dünyanın zor bir dönemden geçtiğine ve içinde bulunulan şartların giderek ağırlaştığına dikkati çeken Kurtulmuş, her gün haberlerde dünyanın karşılaştığı problemlerin, büyük türbülansların yer aldığını ve bunların endişeyle takip edildiğini belirtti.

Kurtulmuş, "İçinde bulunduğumuz coğrafyada, Türkiye olarak en temel meselemiz, önce sağlam bir şekilde yere basmak, istikrar içerisinde Türkiye'nin güçlenmesini sağlamak ve bölgemizde de barışı, istikrarı, sükuneti temin edebilmektir. Türkiye'nin bu kadar karışık, karmaşık, türbülanslı bir dünyada uluslararası alanlara bakıştaki ana perspektifi barış, istikrar, dostluk ve her alanda iş birliğinin artırılarak dünyada sükunetin temin edilmesidir." dedi.

"Barışın, istikrarın, huzurun ve insani değerlerin yanında olmaya devam edeceğiz"

Rusya ile Ukrayna savaşına işaret eden, Rusya ve Ukrayna ile bölgenin geleceğini düşünerek bu savaşta bir an evvel barışın temin edilmesi için her türlü güçlerini seferber ettiklerini aktaran Kurtulmuş, üçüncü yılını geride bırakan İsrail'in Gazze'deki işgali ve soykırımının durdurulması için ilk andan itibaren mücadele ettiklerini, uluslararası camiayı seferber ettiklerini vurguladı. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Bu savaşta da Türkiye olarak temel öngörümüz, bir an evvel barışın sağlanmasıdır. Savaş çıkmadan evvel, Türkiye olarak barışın sağlanabilmesi, müzakere masasının açık tutulabilmesi için bütün gücümüzle taraflara telkinlerimizi ilettik. Ancak ne yazık ki İsrail'in iteklemesiyle ABD, belki de ABD'deki siyonist lobilerin de tesiriyle böylesine büyük bir savaşın içerisine girdi. Şahsen sözlerini takip ettiğim zaman Sayın Trump'ın 'Beni bu savaşa kim itti?' diyerek endişelenmeye başladığını da görmüyor değilim. Ama İsrail, hazır bölgeyi böyle bulmuşken, bölük pörçük bir İslam dünyası, tamamıyla dağılmış bir Orta Doğu coğrafyası bulmuşken, Amerikan ordularını da bu kadar yüksek silahla bölgeye getirmişken işini bitirmek istiyor. Yani Büyük İsrail'i kurmak istiyor. Türkiye olarak oynanan oyunun farkındayız. Bu bölgedeki bütün çıkarlarını istikrarsızlık üzerinden elde etmeye çalışanların hangi kirli senaryoları oynamak için sırada beklediklerini de gayet iyi biliyoruz. Dolayısıyla Türkiye olarak tarih boyunca olduğu gibi bu dönemde de barışın, istikrarın, huzurun ve insani değerlerin yanında olduk, olmaya devam edeceğiz."

Kurdukları gönül köprüleriyle sadece barışı, istikrarı, güvenliği ve insani değerleri hedef alan vizyonuyla dünyanın her yerindeki halklarla irtibatı sürdürdüklerini, Türkiye olarak gönülleri fethetmeye devam ettiklerini belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bizimle soydaş olmak bakımından geçmişi olmayan, hatta dindaş olmak bakımından benzerliği olmayan nice Afrikalı uluslara Türkiye elini uzatmakta, onlara destek olmaktadır. Suyun hiç gelmediği köylerin, kasabaların Türkiye'nin sivil toplum kuruluşlarının açtığı kuyularla nasıl şenlendiğini bizzat yerinde görmüş olan birisi olarak ifade ediyorum. Maarif Koleji'ni sadece Evlad-ı Fatihan'ın olduğu yerlerde ya da Türk unsurların olduğu yerlerde değil, dili, dini, kültürü bize benzemeyen Afrika ve Asya ülkelerinde açmış, orada halkın eğitim alması için gayret sarf etmiş olduklarını gören birisi olarak söylüyorum. Dünyanın birçok yerinde TİKA vasıtasıyla yerel anlamda kalkınma projelerinin nasıl desteklendiğini ve bu projeler eliyle de bölgesel olarak halkların durumunun nasıl iyileştirildiğini yerinde görmüş birisi olarak söylüyorum. Bunlar sadece Türkiye'nin övüncü değil. Bu çalışmalar vasıtasıyla millet olarak dünyaya armağan ettiğimiz bir bakış açısıdır, bir perspektiftir, bir anlayıştır. İnsanları sömürmek değil, insanlarla ortaklaşmak, insanları ezmek değil insanların özgürlüğünü ve insanların temel insani değerlerine saygı duymak, insanları dinleri ve etnik kökenleriyle ayrıştırmak değil insanların farklılıklarını bir kazanım olarak bilerek onların kazanımlarıyla birlikte onlara insanca ve eşitçe muamele etmek bizim milletimizin, Türk milletinin şiarındandır."

Kurtulmuş, konuşmasının ardından katılımcıların sorularını cevapladı, görüşlerini dinledi.

Bükreş Uluslararası Maarif Okullarına ziyaret

TBMM Başkanı Kurtulmuş, program öncesinde Bükreş Uluslararası Maarif Okullarını da ziyaret etti.

Sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Kurtulmuş, onlara hediyeler verdi. Türkiye Maarif Vakfı Romanya Temsilcisi Alparslan Ateş, okul yöneticileri ve öğretmenlerle bir araya gelen Kurtulmuş, okuldaki eğitim çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ziyarette, Türkiye-Romanya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan ve Türkiye’nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan da yer aldı.