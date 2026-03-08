Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel TBMM Başkanı Kurtulmuş, süreç komisyonu üyeleriyle buluşacak | Son dakika haberleri

        TBMM Başkanı Kurtulmuş, süreç komisyonu üyeleriyle buluşacak

        Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyeleriyle Salı günü bir araya gelecek. Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberi..

        Giriş: 08.03.2026 - 15:55 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Süreç komisyonu üyeleriyle buluşacak
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyon üyeleri ile salı günü Meclis'te iftarda buluşacak. Tüm üyelere davet yapıldı.

        İftar programının basına kapalı bir şekilde gerçekleştirilmesi bekleniyor. Meclis Başkanı tüm komisyon üyeleriyle son olarak ortak raporun kabul edildiği 18 Şubat tarihinde bir araya gelmişti. Ramazan Bayramı'ndan sonra yasal ve hukuki adımlar için sürecin hızlanması bekleniyor. Öncelikle PKK'lıların durumunu düzenleyecek olan geçici müstakil yasanın hazırlanacağı ifade ediliyor.

        ÖNCELİK SİLAHLARIN BIRAKILDIĞININ TEYİT EDİLMESİ

        Bu yasa sadece PKK’yı kapsayacak, başka bir terör örgütü faydalanamayacak. Bunun içinde öncelik silahların bırakıldığının güvenlik ve istihbarat kurumlarınca tespit ve teyit edilmesi olacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tuvalette 15 kadını gizlice çeken şahıs yakalandı

         Hatay'da akaryakıt istasyonunun kadınlar tuvaletinde kabine saklanan 21 yaşındaki erkek şahıs, 4 ay içerisinde 15 farklı kadının fotoğraf ve görüntüsünü çekti. Tuvalete girdiği esnada cep telefonunu fark eden kadın bir şahsın şikayeti sonrası olayın faili polis ekiplerince yakalandı ve mahkemece tu...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İngiltere'den Trump'a: Diplomasiyi sosyal medyadan yapmıyoruz
        İngiltere'den Trump'a: Diplomasiyi sosyal medyadan yapmıyoruz
        "ABD ve İsrail İran'daki uranyum için özel kuvvet gönderecek" iddiası
        "ABD ve İsrail İran'daki uranyum için özel kuvvet gönderecek" iddiası
        Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım
        Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım
        WSJ yazdı: Netanyahu Trump ile ilişkisini kullanarak saldırı başlattı
        WSJ yazdı: Netanyahu Trump ile ilişkisini kullanarak saldırı başlattı
        Pezeşkiyan: Düşman sözlerimi yanlış anladı
        Pezeşkiyan: Düşman sözlerimi yanlış anladı
        Eşitlikten uzak 8 Mart
        Eşitlikten uzak 8 Mart
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        “Veri merkezi için ilk kazma mayısta vuruluyor”
        “Veri merkezi için ilk kazma mayısta vuruluyor”
        "Kalite farkını çok net gördük"
        "Kalite farkını çok net gördük"
        8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde vahşet! Karısını katletti!
        8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde vahşet! Karısını katletti!
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladılar
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladılar
        İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
        İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
        Ünlü oyuncunun evi yandı
        Ünlü oyuncunun evi yandı
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        Hukuki zafer kazandı
        Hukuki zafer kazandı
        Kadınların üstlendiği çoklu roller ruh sağlığını zorluyor
        Kadınların üstlendiği çoklu roller ruh sağlığını zorluyor
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?