TBMM Başkanı Kurtulmuş, süreç komisyonu üyeleriyle buluşacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyon üyeleri ile salı günü Meclis'te iftarda buluşacak. Tüm üyelere davet yapıldı.

İftar programının basına kapalı bir şekilde gerçekleştirilmesi bekleniyor. Meclis Başkanı tüm komisyon üyeleriyle son olarak ortak raporun kabul edildiği 18 Şubat tarihinde bir araya gelmişti. Ramazan Bayramı'ndan sonra yasal ve hukuki adımlar için sürecin hızlanması bekleniyor. Öncelikle PKK'lıların durumunu düzenleyecek olan geçici müstakil yasanın hazırlanacağı ifade ediliyor.

ÖNCELİK SİLAHLARIN BIRAKILDIĞININ TEYİT EDİLMESİ

Bu yasa sadece PKK’yı kapsayacak, başka bir terör örgütü faydalanamayacak. Bunun içinde öncelik silahların bırakıldığının güvenlik ve istihbarat kurumlarınca tespit ve teyit edilmesi olacak.