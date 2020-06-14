TBMM Başkanı Şentop, Bingöl'de Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki deprem ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Şentop, "Bingöl Karlıova'da gerçekleşen deprem sonrası Valimiz Kadir Ekinci'den bilgi aldım. Depremde yaralanan vatandaşlarımıza Allah'tan acil şifalar diliyor, başta Bingöl olmak üzere depremi hisseden çevre illerdeki tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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