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        Haberler Gündem Politika TBMM'de görüşülen torba yasa teklifinde muhalefetin itirazı üzerine bazı düzenlemelere gidildi | Son dakika haberleri

        TBMM'de görüşülen torba yasa teklifinden muhalefetin itirazı üzerine 3 madde çıkarıldı

        Meclis'te görüşmelerine başlanan torba yasa teklifinde muhalefetin itirazı üzerine düzenlemeye gidildi. Cumhurbaşkanına disiplinsizlikle ilişkilendirilen teğmen ve albayları TSK'dan ihraç etme yetkisi veren 3 madde tekliften çıkarıldı. Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberi

        Giriş: 22.05.2025 - 20:14 Güncelleme: 22.05.2025 - 20:19
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        Torba teklifte 'ihraç yetkisi' çıkarıldı
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        Bazı kanun ve kanunlarda değişiklik yapılmasına dair 35 maddelik kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmeye devam ediliyor.

        Anayasa Mahkemesi’nin 703 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname'de iptal edilen bazı hükümlerin teklifle yasal dayanağa kavuşturulması amaçlanıyor. Teklifin 4, 9 ve 10. maddelerinde Cumhurbaşkanı'na disiplinsizlikle ilişkilendirilen teğmen ve albay rütbesindeki subayları Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan ihraç etme yetkisi verilmesi öngörülüyordu. İhraç edilen subaylara da emeklilik hakkı tanınacaktı. Teklifin gerekçesinde disiplinsizlik olaylarına karşı hızlı ve etkili sonuçların alınmasına yönelik tedbirlere başvurulmasının zaruri olduğu belirtilmişti.

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        3 MADDE TEKLİFTEN ÇIKARILDI

        Muhalefet, Cumhurbaşkanı'na TSK'dan ihraç yetkisi verilmesine tepki gösterdi. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü Orhan Erdem, görüşmeler esnasında 4, 9 ve 10. maddeleri tekliften çıkaracaklarını açıkladı. Teklifin tümü üzerinde yapılan görüşmelerin ardından maddelere geçildi.

        Ak Parti, CHP ve İyi Parti, Cumhurbaşkanı'na disiplinsizlikle ilişkilendirilen teğmen ve albayları ihraç etme yetkisi veren 4, 9 ve 10. maddelerin çıkarılmasına dair komisyona önerge sundu. Önergelerin kabul edilmesiyle beraber bu maddeler tekliften çıkarıldı.

        RÜTBEYE DAİR DÜZENLEME KABUL EDİLDİ

        Ancak muhalefetin Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle Cumhurbaşkanı'na rütbe sürelerini belirleme yetkisi veren 3. maddenin çıkarılmasına dair önergesi kabul edilmedi. Komisyonda kabul edilen 3. madde ile çeşitli nedenlerle rütbe karşılama oranlarında eksiklik veya fazlalık oluşması halinde personel ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla rütbe bekleme sürelerinin Cumhurbaşkanı kararıyla değiştirilmesine olanak sağlanacak. Torba teklifin Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeleri devam ediyor.

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