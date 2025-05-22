Bazı kanun ve kanunlarda değişiklik yapılmasına dair 35 maddelik kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmeye devam ediliyor.

Anayasa Mahkemesi’nin 703 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname'de iptal edilen bazı hükümlerin teklifle yasal dayanağa kavuşturulması amaçlanıyor. Teklifin 4, 9 ve 10. maddelerinde Cumhurbaşkanı'na disiplinsizlikle ilişkilendirilen teğmen ve albay rütbesindeki subayları Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan ihraç etme yetkisi verilmesi öngörülüyordu. İhraç edilen subaylara da emeklilik hakkı tanınacaktı. Teklifin gerekçesinde disiplinsizlik olaylarına karşı hızlı ve etkili sonuçların alınmasına yönelik tedbirlere başvurulmasının zaruri olduğu belirtilmişti.

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3 MADDE TEKLİFTEN ÇIKARILDI

Muhalefet, Cumhurbaşkanı'na TSK'dan ihraç yetkisi verilmesine tepki gösterdi. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü Orhan Erdem, görüşmeler esnasında 4, 9 ve 10. maddeleri tekliften çıkaracaklarını açıkladı. Teklifin tümü üzerinde yapılan görüşmelerin ardından maddelere geçildi.

Ak Parti, CHP ve İyi Parti, Cumhurbaşkanı'na disiplinsizlikle ilişkilendirilen teğmen ve albayları ihraç etme yetkisi veren 4, 9 ve 10. maddelerin çıkarılmasına dair komisyona önerge sundu. Önergelerin kabul edilmesiyle beraber bu maddeler tekliften çıkarıldı.