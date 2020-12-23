TCDD 60 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. Başvuruları İŞKUR üzerinden yapılacak olan TCDD personel alımı detayları merak ediliyor. TCDD işçi alımı başvuruları ne zaman? TCDD işçi alımı başvurusu için gerekli evraklar nelerdir?

TCDD 60 SÜREKLİ PERSONEL ALACAK!

TCDD 60 personel alımı ilanları 28.12.2020-01.01.2021 tarihleri arasında İŞKUR internet sitesi üzerinden yayınlanacak. Tezgah Makine ve Talaşlı İmalat İşçisi, Lokomotif Tamircisi, elektrikçi, Mekanik Vasıta Tesis, Cihaz ve Vinç Operatörü, Vagon İmal ve Tamircisi ve kaynakçı olarak işe alınacak 60 personel için gerekli şartlar ilan açıldığında duyurulacak.

TCDD İLANLARINA BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENECEK OLAN BELGELER

1- Başvuru Formu

2- Öğrenim belgesi,

3- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

4- TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı, (Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet

şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınacak, adli sicil kaydı bulunanların adli sicil kaydı ile

ilgili mahkeme kararı istenecektir.),

5- Askerlik durum belgesi (terhis, tecil, bedelli veya muaf olduğunu belirtir),

6- KPSS Sonuç Belgesi (2020 tarihli)

7- İş Talep Bilgi Formu (Fotoğraflı)