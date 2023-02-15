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Haberler Gündem Güncel TCDD deprem bölgesindeki hasarlı rayları onarıyor
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TCDD deprem bölgesinde hasar gören rayların onarım ve bakım çalışmalarını sürdürüyor

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası AFAD ile koordineli olarak afet bölgelerinde hasar gören tren raylarının bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Toplam bin 275 kilometre uzunluktaki hattın bin 60 kilometrelik bölümündeki çalışmalar tamamlandı. Kalan kısımdaki çalışmaların yanı sıra İzmir ve İstanbul başta olmak üzere deprem bölgesine gidecek yaşam konteyneri yüklemeleri devam ediyor. Romanya'da yaşayan vatandaşların hazırladığı 2. yardım treni de Marmaray'dan geçerek deprem bölgesine gönderilirken, deprem sonrası Manisa Soma'dan yüklenen 9 vagon kömür treninin de Malatya'ya sevk edildi

TCDD deprem bölgesindeki hasarlı rayları onarıyor
İHA

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası afet bölgelerindeki illerden geçen toplam uzunluğu bin 275 kilometre demiryolu hattında hasar meydana geldi. Hemen harekete geçen TCDD yapım ekipleri, hattın bin 60 kilometresindeki çalışmaları tamamlayarak trafiğe açtı. 215 kilometrelik İslahiye-Fevzipaşa, Fevzipaşa-Nurdağı, Köprüağzı-Kahramanmaraş, Pazarcık-Malatya illerindeki demiryollarında yol bakım çalışmaları ise devam ediyor.

MAHSUR KALAN LOKOMOTİF VE VAGONLAR KURTARILDI

Depremler esnasında gar ve istasyonlarda bekleyen, seyir halinde olan 16 yük vagonu ve 4 vagondan oluşan 1 dizel seti yoldan çıkarak ağır şekilde hasar aldı. Deprem nedeniyle ayrıca 307 yük vagonu, 9 lokomotif kapanan hat kesiminde mahsur kaldı. Ekiplerin yaptıkları çalışmalar sonucunda mahsur kalan lokomotif ve vagonlar kurtarıldı.

34 BİN 889 VATANDAŞ TAHLİYE EDİLDİ

İHA'nın haberine göre, afet bölgesinde konvansiyonel hatlar ve yüksek hızlı tren ile 186 sefer düzenleyen TCDD, 34 bin 889 vatandaşın tahliyesi gerçekleştirirken, 458 gönüllü doktor ve 2 bin 700 askeri personel deprem bölgesine sevkini sağladı.

DEPREMZEDELER KONAKLIYOR

Gaziantep'te Gaziray şantiyesinde 200 kişi, Mersin-Adana-Gaziantep Hızlı Tren Nurdağı şantiyesinde 500 kişi, Toprakkale şantiyesinde 150 kişinin konaklama ihtiyaçlarının karşılandığı, Arsuz, Urla, Adana’daki misafirhaneler ve Ankara, Kayseri, Diyarbakır, Elazığ, Ulukışla, Van, Samsun personel yatakhanelerinde 611 vatandaşın konaklamasının yapıldığı öğrenildi.

YAŞAM KONTEYNERLERİ TAŞINIYOR

Afet bölgesine gönderilen 30 adet yük treni ile 628 adet yaşam konteyneri, 52 adet seyyar WC, jeneratör, 69 vagon gıda, su, giyim, ısıtıcı, hijyen ve insani yardım malzemesi afet bölgesine nakledildi. Bunların dışında İzmir ve İstanbul başta olmak üzere deprem bölgesine gidecek yaşam konteyneri yüklemeleri devam ediyor.

SOMA'DAN MALATYA'YA KÖMÜR TRENİ

Öte yandan, Romanya'da yaşayan vatandaşların hazırladığı 2. yardım treni Marmaray'dan geçerek deprem bölgesine gönderilirken, deprem sonrası Manisa Soma'dan yüklenen 9 vagon kömür treninin de Malatya'ya sevk edildiği bildirildi.

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