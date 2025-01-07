TCL CES'te 60 XE NXTPAPER 5G akıllı telefonunu tanıttı

Dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2025'te TCL yeni akıllı telefonu 60 XE NXTPAPER 5G'nin tanıtımını yaptı.

Mobil Telefon Birimi Genel Müdürü Jefferson Li açıklamasında, “Geçen yıl NXTPAPER Tuşunu telefonlara entegre etmemiz kullanıcılardan büyük beğeni topladı ve daha geniş çapta kullanım için güçlü bir kullanıcı talebin de beraberinde getirdi. Şimdi bu olmazsa olmaz teknolojiyi, dünyayı görme biçiminizi yeniden tanımlamak için öncü NXTPAPER teknolojimizi ve yüksek performanslı işlevselliği harmanlayan yeni TCL 60 XE NXTPAPER 5G ile Kuzey Amerika pazarına getiriyoruz” dedi.

GÖZ KONFORU İÇİN ÖZEL TASARIM Yeni TCL 60 XE NXTPAPER 5G telefon, kullanıcıların günlük mobil kullanım ile ihtiyaçları için optimize edilmiş konforlu, sürükleyici okuma arasında sorunsuz geçiş yapmalarını sağlıyor. Kullanıcılar yeni NXTPAPER Tuşunu kullanarak Max Mürekkep Modunu zahmetsizce etkinleştirebiliyor, ekranı göz yorgunluğunu azaltmak ve maksimum göz konforu sağlamak için tasarlanmış bir e-mürekkep formatına dönüştürebiliyor.

6,8'' FHD+ ekrana ve ultra hızlı 120Hz yenileme hızına sahip TCL 60 XE NXTPAPER 5G, sayfalar arasında gezinmeyi, uygulamalar arasında geçiş yapmayı, web sitelerinde gezinmeyi ve oyun oynamayı son derece akıcı ve pürüzsüz hale getirirken, gelişmiş konfor ve netliği garanti ettiği vurgulanıyor. Bu telefon görmeyi daha fazla korumak için, gözleri sağlıklı tutmak amacıyla kullanıcıya mola vermesi için hatırlatıcılar ve nazik uyarılar gönderen, daha güvenli ve daha sağlıklı ekran süresini güçlendiren yerleşik bir Göz Bakım Asistanına da sahip. Düşük ışık koşullarında, TCL 60 XE NXTPAPER 5G'deki gelişmiş Gece Işığı Modu, başkalarını rahatsız etmeden okumanızı aydınlatmak için otomatik olarak nazik, göz dostu bir parıltıyı etkinleştiriyor. Ayrıca, akıllı Gece Dostu Ekran ortam ışığına uyum sağlayarak gözlerinizi koruyor ve loş ortamlarda bile rahat bir izleme imkânı sunuyor.