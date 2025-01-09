TCMB: 2024'te 55 ödeme ve elektronik para kuruluşuna 160,3 milyon TL ceza uygulandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2024 yılında ödeme ve elektronik para kuruluşlarının gözetim ve denetim sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

TCMB'den yapılan açıklamaya göre, 2024'te 8 şirkete ödeme ve elektronik para kuruluşları alanında faaliyet izni, 7 kuruluşa faaliyet genişletme onayı, 5 kuruluşa pay devir izni verildiği belirtildi. Açıklamaya göre bir faaliyet izni geçici olarak durdurulurken bir faaliyet izni iptal edildi.

2024 yılında gerçekleştirilen gözetim ve denetim faaliyetleri sonucunda, 55 kuruluşa toplamda 160,3 milyon TL tutarında idari para cezası uygulandı. İzinsiz ödeme hizmeti faaliyeti gerçekleştirdiğinden şüphelenilen kişi ve kuruluşlara yönelik 280’in üzerinde teknik inceleme gerçekleştirildi. 1.224 ADET BİLGİ EDİNME BAŞVURU CEVAPLANDI İnceleme sonucunda tespit edilen 6493 sayılı Kanun kapsamındaki suçlar ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılıklarına yazılı başvuruda bulunuldu.