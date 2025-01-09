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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TCMB: 2024'te 55 ödeme ve elektronik para kuruluşuna 160,3 milyon TL ceza uygulandı - İş-Yaşam Haberleri

        TCMB: 2024'te 55 ödeme ve elektronik para kuruluşuna 160,3 milyon TL ceza uygulandı

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2024 yılında 55 kuruluşa toplamda 160,3 milyon TL tutarında idari para cezası uygulandığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2025 - 08:20 Güncelleme: 09.01.2025 - 08:21
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        TCMB: 2024'te 55 kuruluşa 160,3 milyon TL ceza
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2024 yılında ödeme ve elektronik para kuruluşlarının gözetim ve denetim sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

        TCMB'den yapılan açıklamaya göre, 2024'te 8 şirkete ödeme ve elektronik para kuruluşları alanında faaliyet izni, 7 kuruluşa faaliyet genişletme onayı, 5 kuruluşa pay devir izni verildiği belirtildi. Açıklamaya göre bir faaliyet izni geçici olarak durdurulurken bir faaliyet izni iptal edildi.

        2024 yılında gerçekleştirilen gözetim ve denetim faaliyetleri sonucunda, 55 kuruluşa toplamda 160,3 milyon TL tutarında idari para cezası uygulandı.

        İzinsiz ödeme hizmeti faaliyeti gerçekleştirdiğinden şüphelenilen kişi ve kuruluşlara yönelik 280’in üzerinde teknik inceleme gerçekleştirildi.

        1.224 ADET BİLGİ EDİNME BAŞVURU CEVAPLANDI

        İnceleme sonucunda tespit edilen 6493 sayılı Kanun kapsamındaki suçlar ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılıklarına yazılı başvuruda bulunuldu.

        Açıklamaya göre TCMB tarafından, kamuoyunu aydınlatmak amacıyla, ödeme ve elektronik para kuruluşları, ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracı ile ilgili toplam 1.224 adet bilgi edinme başvurusu cevaplandı.

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