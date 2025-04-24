TCMB Başkanı Karahan: Dezenflasyon devam ediyor ancak riskler canlı - İş-Yaşam Haberleri

TCMB Başkanı Karahan: Dezenflasyon devam ediyor ancak riskler canlı - İş-Yaşam Haberleri

TCMB Başkanı Karahan: Dezenflasyon devam ediyor ancak riskler canlı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Washington'da yaptığı sunumda, "Dezenflasyon devam ediyor ama riskler canlı" dedi

Habertürk Giriş: 24.04.2025 - 08:48 Güncelleme: 24.04.2025 - 09:19 facebook

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