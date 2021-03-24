Reuters

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu bugün öğleden sonra banka genel müdürleri ile tekrar bir toplantı yapacak. Kavcıoğlu göreve gelmesinin hemen ardından bankacılarla durum değerlendirmesi yapmak üzere Pazar günü Türkiye Bankalar Birliği yönetim kurulu ile bir araya gelmişti.

TCMB Reuters'ın sorusu üzerine ilgili toplantıyı doğruladı.

GÖRÜŞME YARIN GERÇEKLEŞECEK

Böylece bugünkü toplantı ile birlikte pazar günü görüşülmeyen banka genel müdürleri ile de toplantı yapılmış olacak.

Reuters'ın konuya yakın iki bankacılık kaynağından aldığı bilgiye göre banka genel müdürleri ile toplantı bugün öğleden sonra geç saatlerde gerçekleşecek.

ÖNCELİK ENFLASYONLA MÜCADELE

Reuters'ın Pazar günkü toplantı sonrası bankacılardan edindiği bilgiye göre Kavcıoğlu'nun toplantıda verdiği ana mesaj, birincil önceliğin enflasyonla mücadele olduğu ve ani bir para politikası değişikliğine gidilmeyeceği yönünde olmuştu.