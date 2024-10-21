Ekim ayı enflasyon beklenti anketi açıklandı! Ekim enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?
Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından gözler Ekim ayına döndü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 72 katılımcı ile yapmış olduğu Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı. Peki, TÜİK Ekim enflasyon rakamlarını ne zaman açıklayacak? İşte, TCMB anketi ile enflasyon beklentileri...
TÜİK, her ay sonunda ayın enflasyon rakamlarını açıklıyor. TCMB ise önceden beklenti anketini yayınlayarak piyasanın nabzını tutuyor. Bu kapsamda; 72 uzmanla yapılan Ekim ayı enflasyon anketi kamuoyu ile paylaşıldı ve Ekim ayı TÜFE artışı beklentisinde artış görüldü. Peki, TÜİK Ekim enflasyon rakamlarını ne zaman açıklayacak? İşte, TCMB anketi ile enflasyon beklentileri...
EKİM AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon oranı her ayın 3'üncü gününde ilan ediliyor. Ancak resmi tatil ya da hafta sonuna denk gelmesi halinde ilk hafta içine erteleniyor. 3 Kasım'ın hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle ekim ayı enflasyon verilerinin 4 Kasım Pazartesi günü saat 10.00'da açıklaması bekleniyor.
EKİM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ TAHMİNİ ANKETİ
TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 72 katılımcıyla gerçekleştirdiği ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı.
Buna göre, geçen ay yüzde 2,24 olan ekim ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,39'a yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 43,14'ten yüzde 44,11'e çıktı.
TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 27,49'dan yüzde 27,44'e, 24 ay sonrası için yüzde 18,38'dan yüzde 18,08'e geriledi.
12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ
2024 yılı Ekim ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 36,19 olasılıkla yüzde 22,00 - 25,99 aralığında, yüzde 43,41 olasılıkla yüzde 26,00 - 29,99 aralığında, yüzde 11,35 olasılıkla ise yüzde 30,00 - 33,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.
Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 25,37’sinin beklentilerinin yüzde 22,00 - 25,99 aralığında, yüzde 49,25’inin beklentilerinin yüzde 26,00 – 29,99 aralığında, yüzde 16,42’sinin beklentilerinin yüzde 30,00 - 33,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.
24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ
2024 yılı Ekim ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 25,03 olasılıkla yüzde 13,00 - 16,99 aralığında, yüzde 52,93 olasılıkla yüzde 17,00 - 20,99 aralığında, yüzde 10,17 olasılıkla ise yüzde 21,00 - 24,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.
Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 20,69‘unun beklentilerinin yüzde 13,00 - 16,99 aralığında, yüzde 56,90‘ının beklentilerinin yüzde 17,00 – 20,99 aralığında, yüzde 10,34‘ünün beklentilerinin yüzde 21,00 - 24,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.