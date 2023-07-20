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        Haberler Para TCMB reeskont kredilerinde limiti yükseltti - Para Haberleri

        TCMB reeskont kredilerinde limiti yükseltti

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ihracatçının reeskont kredisi için bankaların günlük limitini 5 kat arttırdı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 14:45
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        TCMB reeskont kredilerinde limiti yükseltti
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        TCMB yetkililerinden edinilen bilgiye göre, ihracatı teşvik eden reeskont kredilerinde Merkez Bankası önemli bir karar aldı.

        Buna göre, ihracat finansman desteği sağlayan reeskont kredilerinin günlük limiti 300 milyon TL'den 1,5 milyar TL'ye çıkarıldı.

        Merkez Bankası, bu kararı ile ihracatçıların krediye erişimini desteklemeye devam ederken, aynı zamanda ihracat artışına katkı veren ihracatçıları da önceliklendirecek. KOBİ'lerin reeskont kredilerindeki payı da artırılıyor.

        Ayrıca, TCMB'nin sadeleşme süreci kapsamında reeskont kredilerinde yüzde 30 ilave döviz satış şartı ve önden döviz satış şartı gibi koşullar kaldırılıyor.

        Merkez Bankası, finansal kaynakların üretken alanlara yönlendirmesini sağlayarak verim ekonomisini destekliyor.

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