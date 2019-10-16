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TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 1 milyar lira verdi

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB),bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 23 Ekim vadeli repo ihalesi ile piyasaya milyar 999 milyon 999 bin 999 lira verdi

TCMB repo ihalesi

İhaleye 1 milyar 500 milyon liralık teklif geldi. İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 16,50 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 17,91 seviyesinde gerçekleşti.

 

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