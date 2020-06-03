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TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 10 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB),bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 10 Haziran vadeli repo ihalesi ile piyasaya 9 milyar 999 milyon 999 bin 989 lira verdi

TCMB repo ihalesi
AA

İhaleye 47 milyar 498 milyon liralık teklif geldi. İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 8,25 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 8,59 seviyesinde gerçekleşti.

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