        TCMB üç ödeme kuruluşunun faaliyet iznini iptal etti - İş-Yaşam Haberleri

        TCMB üç ödeme kuruluşunun faaliyet iznini iptal etti

        TCMB, Fzypay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş., Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve TTM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'nin faaliyet iznini iptal etti

        Giriş: 21.02.2026 - 10:45 Güncelleme: 21.02.2026 - 10:45
        3 ödeme kuruluşun faaliyet izni iptal edildi
        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından hazırlanan "Fzypay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'nin Faaliyet İzninin İptal Edilmesine İlişkin Karar", "Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş.'nin Faaliyet İzninin İptal Edilmesine İlişkin Karar" ve "TTM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'nin Faaliyet İzninin İptal Edilmesine İlişkin Karar" başlıklı üç ayrı tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Buna göre TCMB, üç farklı ödeme ve elektronik para kuruluşunun faaliyet izninin iptal edilmesine karar verdi. Kararlar 18 Şubat 2026 tarihinde alındı.

