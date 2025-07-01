Haziran enflasyon beklenti anketleri ne diyor? TCMB ve AA Finans Haziran enflasyon beklenti anketini yayınladı
Haziran ayı enflasyon verilerine dair hem Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası hem de AA Finans beklenti anketi yayınladı. 6 aylık enflasyonunu dolayısıyla emekli ve memur maaş zam oranını kesinleştirecek Haziran enflasyon verileri için TCMB yüzde 1,61 tahmininde bulunurken, AA Finans yüzde 1,53 olarak açıkladı. Peki, Haziran enflasyon verileri ne zaman açıklanacak, beklenti anketi sonuçlarında öne çıkan durum nedir? İşte, detaylar...
Haziran ayı enflasyon verileri için gözler TÜİK'e çevrildi. Haziran verilerinin açıklanmasıyla 6 aylık enflasyon farkı netleşecek, bu sayede emekli ve memur maaş zam oranı da belli olacak. Rakamlar açıklanmadan önce TCMB ve AA Finans ekonomistleri tarafından beklenti anketi yayınlandı. TCMB Haziran ayı enflasyonunu yüzde 1,61 olarak, AA Finans ise yüzde 1,53 olarak tahmin ettiklerini açıkladı. İşte, 2025 Haziran enflasyon beklenti anketlerinin sonuçları...
HAZİRAN ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TÜİK, Haziran ayı enflasyon verilerini 3 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 10.00'da açıklayacak.
5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE OLDU?
Ocak-Mayıs aylarındaki 5 aylık enflasyon farkı yüzde 15,10 olarak gerçekleşti. Buna göre, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarında beş aylık enflasyon farkı yüzde 15,10 oldu.
MERKEZ BANKASI 2025 HAZİRAN ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİNİ YAYINLADI
TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirdiği haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.
Buna göre, geçen ay yüzde 1,77 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,61'e geriledi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi de yüzde 30,35'ten 29,86'ya düştü.
TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 25,06'dan 24,56'ya inerken, 24 ay sonrası için de yüzde 17,77'den 17,35'e geriledi.
YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ
Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 30,35 iken, bu anket döneminde yüzde 29,86 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 25,06 iken, bu anket döneminde yüzde 24,56 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 17,77 iken, bu anket döneminde yüzde 17,35 olarak gerçekleşmiştir.
12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ
2025 yılı Haziran ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 21,40 olasılıkla yüzde 20,00 – 22,99 aralığında, yüzde 47,37 olasılıkla yüzde 23,00 – 25,99 aralığında, yüzde 20,91 olasılıkla ise yüzde 26,00 - 28,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.
Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 14,29’unun beklentilerinin yüzde 20,00 – 22,99 aralığında, yüzde 47,62’sinin beklentilerinin yüzde 23,00 – 25,99 aralığında, yüzde 26,98’inin beklentilerinin yüzde 26,00 – 28,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.
24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ
2025 yılı Haziran ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 16,97 olasılıkla yüzde 12,00 – 14,99 aralığında, yüzde 31,83 olasılıkla yüzde 15,00 – 17,99 aralığında, yüzde 30,62 olasılıkla ise yüzde 18,00 – 20,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.
Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 14,81‘inin
beklentilerinin yüzde 12,00 - 14,99 aralığında, yüzde 24,07‘sinin beklentilerinin yüzde 15,00 – 17,99 aralığında, yüzde 44,44‘ünün beklentilerinin yüzde 18,00 – 20,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.
AA FİNANS HAZİRAN BEKLENTİ ANKETİNİ YAYINLADI
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz Perşembe günü açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 24 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete katılan ekonomistlerin haziranda aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,53 oldu. Ekonomistlerin haziran ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,30 ile yüzde 2 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,53), bir önceki ay yüzde 35,41 olan yıllık enflasyonun yüzde 35,26'ya ineceği öngörülüyor.
Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi haziran ayı itibarıyla yüzde 30,41 oldu.
2025 yılı aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle: