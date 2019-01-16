Enerji sektörüne odaklanan açık inovasyon ve girişimcilik destek programı Türkiye'nin Enerji Akademisi (TEA) Limak Enerji Girişimcilik Hızlandırma Programı hayata geçti.
Limak Enerji ve Mentors Network Turkey işbirliği ile başlatılan programda, Limak Enerji'nin sektördeki know-how, deneyim ve kaynaklarını bu alanda teknoloji ve iş modellerini geliştirmek isteyen girişimcilerle paylaşması hedefleniyor.
EĞİTİM VE MENTORLUK DESTEĞİ VERİLECEK
Program kapsamında, Mentors Network Turkey'in girişimcilik, iş modeli, ürün ve iş geliştirme, büyüme ve yatırıma hazırlanma konularında eğitim ve mentorluk desteği sunacağı bildirildi.
TEA Limak Enerji Girişimcilik Hızlandırma Programı'nın enerji sektörü ile ilgili her alana yönelik fikir, çözüm ve teknolojisi olanların katılımına açık olduğu belirtilirken, farklı aşamalardaki girişimci, startup ya da şirketlerin başvurabileceği bilgisi verildi.
SON BAŞVURU TARİHİ 27 OCAK
Son başvuru tarihi 27 Ocak olan programda ihtiyaçlara göre özelleştirilmiş eğitimlerin yanı sıra iş geliştirme, ölçeklenme ve diğer gerekli konularda mentorluk destekleri sağlanacağı kaydedilirken, katılımcıların Limak Enerji yönetici ve uzmanları ile birebir çalışma ve uygun iş modellerinde sahada uygulama yapma imkanına sahip olacakları aktarıldı.
Bunun yanı sıra, katılımcıların program boyunca ve sonrasında Limak Enerji ile işbirliği, uzun vadeli ortaklıklar ve uygun aşamaya gelinmesi halinde yatırım alma gibi seçeneklerinin de olacağı bildirildi.
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