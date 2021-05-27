Tebbet suresi, Ebu Leheb'in din düşmanlığı üzerine inmiş bir ayet olup, kurusun anlamına gelen bir bedduadır. Allah-u Teala bu sureye kınama ile başlamış ve Ebu Leheb gibilerin daima var olacağının haberini vermiştir. Tebbet suresi okunuşu ve anlamı...

TEBBET SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm

1- Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb.

2- Mâ ağnâ ‘anhu mâluhû ve mâ keseb.

3- Seyaslâ nâran zâte leheb.

4- Vemraetuhû hammâlete’l-hatab.

5- Fî cîdihâ hablun min mesed.

TEBBET SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

1- Ebu Leheb’in elleri kurusun, (yok olsun) zaten yok oldu ya.

2- Malı da, kazandıkları da kendisine bir yarar sağlamadı. (kurtarmadı)

3- (O) alevli bir ateşe girecektir.

4- Karısı da, odun hamalı (ve),

5- Boynunda bükülmüş bir ip olarak (ateşe girecektir.)