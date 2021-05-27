Tebbet suresi, Ebu Leheb'in din düşmanlığı üzerine inmiş bir ayet olup, kurusun anlamına gelen bir bedduadır. Allah-u Teala bu sureye kınama ile başlamış ve Ebu Leheb gibilerin daima var olacağının haberini vermiştir. Tebbet suresi okunuşu ve anlamı...
TEBBET SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU
Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm
1- Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb.
2- Mâ ağnâ ‘anhu mâluhû ve mâ keseb.
3- Seyaslâ nâran zâte leheb.
4- Vemraetuhû hammâlete’l-hatab.
5- Fî cîdihâ hablun min mesed.
TEBBET SURESİ TÜRKÇE ANLAMI
Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
1- Ebu Leheb’in elleri kurusun, (yok olsun) zaten yok oldu ya.
2- Malı da, kazandıkları da kendisine bir yarar sağlamadı. (kurtarmadı)
3- (O) alevli bir ateşe girecektir.
4- Karısı da, odun hamalı (ve),
5- Boynunda bükülmüş bir ip olarak (ateşe girecektir.)
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