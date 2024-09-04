TED Open'ın basın toplantısı yapıldı

Bu sezon 76. kez düzenlenecek olan TED Open Uluslararası Tenis Turnuvası için basın toplantısı gerçekleştirildi.

Tenis Eskrim Dağcılık (TED) Spor Kulübü'nde yapılan toplantıya, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, TED Spor Kulübü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Emin Tınaz, QNB Finansbank Üst Gelir Segmenti ve Varlık Bankacılığı Direktörü Feyyaz Bicak, Hilton İstanbul Maslak Genel Müdürü Özkan Alkan, Turnuva direktörü Melis Yafe ve sporculardan Yankı Erel ile Damir Dzumhur katıldı.

Cengiz Durmuş, yaptığı açıklamada 8 Eylül'e kadar devam edecek ve bu yıl 76'ncısı düzenlenen turnuvanın dünyada bilinirliğine dikkati çekti.

"ARTIK YARI FİNAL VE FİNALLERDE OYNAMALIYIZ"

Tenisin her zaman her yerde oynanabileceğine vurgu yapan Durmuş, "Türkiye'nin lokasyonuna baktığımızda İstanbul gibi bir şehrin bu organizasyonu yapması doğaldır. Büyük kulüp olabilmek bunu 76 yıldır aralıksız sürdürebilme geleneği sürdürmektir. Bu açıdan dünyada büyük kulüpler vardır. Çok uzun yıllardır hizmet veren kulüpler vardır. TED Kulübümüz de bunlardan bir tanesi. Tenisin Türkiye'de gelişmesi adına hem İstanbul'umuzun hem Türkiye'mizin dünyada tenis ülkesi olabilmesi adına yapılan bu değerli faaliyetler bilinirliliği artırıyor. Hedefi olan ülkelerin, federasyonların, kulüplerin, sporcuların olmazsa olmazı bir turnuvanın içerisindeyiz. En iyi çeyrek final gördük. Bu, yarı final ve final görmemiz gerektiğini de gösteriyor. Bakanlığımız ve federasyonumuz bu strateji doğrultusunda çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Mehmet Emin Tınaz ise 4 kortun yenilendiğini ve pazar günü spor ve eğlencenin bir arada olduğu organizasyon için her şeyin hazır olduğunu söyledi.

Feyyaz Bicak, etkinliğe ellerinden gelen katkıyı vermeye çalıştıklarını Özkan Alkan ise organizasyonun parçası olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Sporculardan Yankı Erel, çok önemli isimlerin yer aldığı turnuvada bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederken Damir Dzumhur ise "Bu turnuva benim için çok önemliydi. Burada kazandıktan sonra 4 turnuva daha kazandım. Her şeyin başlangıcı oldu benim için. Geri döndüğüm için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.