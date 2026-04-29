Tedesco'ya Samandıra'da duygusal veda!
Fenerbahçe'de görevine son verilen teknik direktör Domenico Tedesco, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gelerek futbolcular ve tesis çalışanlarıyla vedalaştı. Tesislere gelen bir grup taraftar da İtalyan teknik adama sevgi gösterisinde bulundu.
Giriş: 29 Nisan 2026 - 12:54
Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco ile yolların ayrılma kararı sonrası sarı-lacivertli taraftarlar, İtalyan teknik adama destek verdi.
Sosyal medyada başlatılan destek çağrısının ardından bir grup taraftar da futbol A takımının tesisleri olan Samandıra Can Bartu Tesisleri önünde toplandı.
Takımla vedalaşmak için tesislere gelen Tedesco da tesislerin önünde taraftarları selamladı.
Daha sonra formaları imzalayan Tedesco, fotoğraf isteklerini de geri çevirmedi.
Taraftarların tezahüratlarla destek verdiği 40 yaşındaki çalıştırıcı, daha sonra tesislerden ayrıldı.
Tedesco'nun tesislerden ayrılmak üzere aracına bindiği sırada gözyaşlarını tutamadığı görüldü.
Tedesco'nun cuma İstanbul'dan ayrılacağı öğrenildi.
