Karı kocayı tek kurşunla vurdu 0:00 / 0:00

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Trabzon'un Tonya ilçesinde, arazi meselesi yüzünden çıkan kavgada emekli imam ve eşi, tabancayla vuruldu.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, Tonya ilçesi Melikşah Mahallesi'nde meydana gelen olayda, komşu olan iki aile arasında arazi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. D.Ş. adlı kişi. silahını çekerek emekli imam Ali İ.'ye ateş etti. Silahtan çıkan kurşun Ali İ.'den sekip eşi Asiye İ.'ye isabet etti.

Yaralılar Tonya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk tedavilerini ardından Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne sevk edilen karı kocanın hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri olayın ardından saldırgan D.Ş.'yi gözaltına aldı. Zanlının sorgusu sürüyor.