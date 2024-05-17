Tek tavada çok malzemeli lezzet: Sarımsaklı parmesanlı makarna tarifi!

Bu leziz tek kapta makarna yemeği, temizlik zahmeti olmadan tatmin edici bir yemek istediğiniz yoğun akşamlar için kusursuz bir tercih olabilir. Tek bir tencerede sarımsak, tavuk suyu, süt ve fettuccini ekleyip lezzeti arttırabilirsiniz! İşte, tek tencerede parmesanlı makarna tarifi!