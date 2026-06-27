Tekirdağ'da buğday ekili tarlada çıkan yangın söndürüldü
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde buğday ekili tarlada çıkan yangın, yazlık sitelere ulaşmadan ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü
Giriş: 27 Haziran 2026 - 17:57 Güncelleme:
Yenice Mahallesinde buğday ekili tarlada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangın nedeniyle tedbir amacıyla bölgedeki bazı yazlık siteler tahliye edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle yerleşim alanlarına sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 90 dekar buğday ekili alan zarar gördü.
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