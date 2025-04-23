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        Haberler Gündem Tekirdağ'da depremde yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı

        Tekirdağ'da depremde yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, deprem sırasında balkondan atlayan 2 kişi ile kaçmak isterken yolda düşen bir kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 14:50 Güncelleme: 23.04.2025 - 15:12
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        Tekirdağ'da depremde yaralananlar tedavi altında
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        Alınan bilgiye göre, merkez üssü İstanbul'un Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Çerkezköy ve Veliköy Mahallesi'nde deprem sırasında evlerinin balkonundan atlayan 2 kişi ile kaçmak isterken yolda düşen bir kişi yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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