Tekirdağ'da feci bilanço!

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde çıkan anız yangınında yaklaşık bin 300 dönüm alan küle döndü.

İHA'nın haberine göre henüz bilinmeyen bir sebeple Yenice Mahallesi Karatepe mevkisindeki biçilmiş buğday anızında yangın çıktı.

Yangın rüzgarında da etkisiyle büyüyerek ekili araziye de sıçradı. Karatepe çevresini saran yangına itfaiye, TOMA, traktör ve iş makineleri tarafından müdahale edildi. Yangın ağaçlık alanlara da sıçrarken, anız tarlalarının yanı sıra ekili buğday arazisi de zarar gördü. Yangın saatler sonra ekiplerin müdahalesi sonrası söndürüldü.