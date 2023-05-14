Tekirdağ Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Tekirdağ Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonuçları

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için oy kullandı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile tamamlandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağının sona ermesi ile beraber Tekirdağ başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Tekirdağ Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Tekirdağ seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Tekirdağ Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Tekirdağ Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor. İl genelinde yüzde 91.01 seçime katılım oranı sağlanırken saat 21:52 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 87.4 oldu. Tekirdağ Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu: 363.661 oyla yüzde 54.86 - Recep Tayyip Erdoğan: 261.682 oyla yüzde 39.48 - Sinan Oğan: 33.314 oyla yüzde 5.03 - Muharrem İnce: 4.242 oyla yüzde 0.64 oy aldı.



Tekirdağ 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;



Tekirdağ Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 89.98 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 21:52 itibarıyla yüzde 73.1 oranında açıldı. 2023 Tekirdağ milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Millet İttifakı: 261.733 oyla yüzde 48.39 - Cumhur İttifakı: 210.903 oyla yüzde 39 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 37.222 oyla yüzde 6.88 - Ata İttifakı: 10.202 oyla yüzde 1.89 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 886 oyla yüzde 0.16 aldı. Saat 21:52 itibarıyla 2023 Tekirdağ milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:

